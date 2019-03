Laser kosmetyczny – jaki wybrać, aby się nie zawieść?

Zabiegi laserem stały się na tyle popularne, że praktycznie każdy salon medycyny estetycznej prędzej czy później stanie przed koniecznością zakupu tego urządzenia. A ponieważ taki sprzęt zdecydowanie nie może zostać zaliczony do tanich, większość z nas nie przeszłaby obojętnie obok nietrafionego zakupu takiego kalibru. Na co zatem powinniśmy zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni laser i nie dać nabrać się na urządzenie o niezadowalającej jakości? Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, jak taka maszyna działa i czego od niej oczekiwać.

Laser kosmetyczny – z czym to się je? Zastosowanie lasera IPL Po jakim czasie można zaobserwować efekty? Na co uważać przy zakupie lasera?

Laser kosmetyczny – z czym to się je?

Najpopularniejszymi sprzętami z tej dziedziny, jeżeli chodzi o zastosowanie w gabinetach medycyny estetycznej, są lasery IPL (Intense Pulsed Light). Choć co do zasady nie jest to laser, przyjęło się w ten sposób określać te urządzenia. IPL wykorzystuje do pracy intensywnie pulsujące światło, a dokładniej szerokie spektrum fal świetlnych o różnej długości, co powoduje, że laser tego typu jest w stanie dotrzeć do warstw skóry na zróżnicowanej głębokości. Takie działanie przekłada się bezpośrednio na lepsze efekty terapii: jednocześnie możemy usunąć wiele zmian i dotrzeć nawet do bardzo głęboko położonych warstw.

Emisja pulsującego światła jest możliwa dzięki odpowiedniej konstrukcji lasera. Główną część urządzenia stanowi lampa ksenonowa oraz układ luster i filtrów, dzięki którym możemy otrzymać fale różnej długości. Więcej o budowie i technikaliach laserów IPL możemy przeczytać na stronie https://cosmed24.pl/kategoria-produktu/lasery-kosmetyczne-i-medyczne/.

Zastosowanie lasera IPL

Ze względu na o wiele większe możliwości penetracji skóry urządzenie to możemy wykorzystać do szerokiej gamy zabiegów. Produkt polecany jest do zabiegów redukcji przebarwień na ciele, jak np.:

obkurczanie i zamykanie naczynek;

fotoodmładzanie;

usuwanie przebarwień;

leczenie trądziku.

Dodatkowo laser może zostać wykorzystany także w celu usunięcia owłosienia z ciała – w takim przypadku mówimy o zabiegu fotodepilacji. Aby przeprowadzić wskazaną czynność musimy dysponować urządzeniem o odpowiednim zakresie długości fali, dlatego jeżeli chcemy zakupić IPL, powinniśmy najpierw ustalić, jakie parametry będą odpowiednie dla zabiegów, które przeprowadzamy. Przykładowo, aby dokonać fotodepilacji potrzebujemy lasera emitującego fale 640-690 nm, podczas gdy proces usuwania przebarwień będzie wymagał już tylko 530 – 590 nm.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, jakie narzędzie powinniśmy wybrać, najlepiej skonsultować się z producentem lub sprzedawcą laserów. W dobrym sklepie, jak np. https://cosmed24.pl/, otrzymamy nie tylko pełną specyfikację dla każdego dostępnego urządzenia, ale także radę, które urządzenia powinniśmy wziąć pod rozwagę.

Po jakim czasie można zaobserwować efekty?

Poprawa wyglądu po wykonaniu zabiegu zależy od kilku czynników, m.in. od stanu skóry pacjenta oraz tego, jaki dokładnie zabieg wykonujemy. Niektóre procedury wymagają jednego, a inne nawet kilkunastu zabiegów rozłożonych w czasie. W przypadku niektórych czynności, jak np. fotoodmładzania, efekty widać już po pierwszym użyciu lasera IPL, podczas gdy obkurczanie naczynek wymaga od kilku do kilkunastu powtórzeń, zanim osiągniemy pożądany efekt. Różnie bywa również w przypadku fotodepilacji, ponieważ jej wynik zależny jest nie tylko od typu naszej skóry, ale także gospodarki hormonalnej, ilości mieszków włosowych, wieku czy płci. Jednak pomimo konieczności powtarzania niektórych zabiegów, laser IPL jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, jakie możemy znaleźć w gabinecie medycyny estetycznej, jeżeli zależy nam na poprawieniu wyglądu czy depilacji.

Na co uważać przy zakupie lasera?

Ponieważ jest to sprzęt drogi, powinniśmy przywiązać szczególną uwagę do szczegółów. Przede wszystkim warto wybierać maszyny dobrych, już sprawdzonych marek, a także sprawdzać, jakie zasady gwarancji przysługują nam przy zakupie lasera. Warto również wybierać sprawdzonych dostawców, ponieważ są oni w stanie zapewnić nam dobry serwis dla urządzenia, gdy zajdzie potrzeba wymiany jakiejś części lub przeglądu pod kątem sprawności.

W przypadku laserów IPL renomowanych firm możemy także rozszerzyć ich działanie o system E-Light, czyli połączenie technologii IPL z falami radiowymi (RF), co zapewnia dużo lepsze efekty przy wykonywaniu zabiegów. Jednak najważniejszym punktem, na jaki musimy zwrócić uwagę przy zakupie lasera, jest to, czy jego parametry odpowiadają usługom, jakie świadczymy oraz czy ich opis w instrukcji do maszyny zgadza się ze stanem faktycznym. Jeżeli podejdziemy do tego tematu skrupulatnie, nasz zakup na pewno okaże się udany.

Laser kosmetyczny to coraz częściej podstawa w salonach estetycznych. Nie jest to tanie urządzenie, więc powinniśmy poświęcić mu szczególną uwagę podczas wybierania urządzenia odpowiedniego do usług, jakie oferujemy klientom. Jeżeli jednak podejdziemy do tego z głową i skorzystamy z usług renomowanej firmy oferującej taki sprzęt, na pewno nie będziemy zawiedzeni.

