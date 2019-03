Krótki weekendowy wyjazd? Odwiedź Niemcy, Belgię lub Holandię!

Planujesz weekendowy wyjazd? Chciałbyś odpocząć kilka dni poza granicami Polski? Wybierz jeden z krajów Europy Zachodniej. Niewielka odległość dzieląca Polskę od Niemiec, Belgii czy Holandii, sprawia że kraje te coraz częściej wybierane sa na krótkie (np. weekendowe lub majówkowe) wyjazdy.

Cierpienia Młodego Wertera, a może Claudia Schiffer?

Bez względu na to, z czym kojarzysz naszych zachodnich sąsiadów- Niemcy warto odwiedzić. Pomimo zniszczeń wyrządzonych przez II wojnę światową, Berlin jest aktualnie jedną z najczęściej odwiedzanych europejskich stolic. Pełne historycznych odniesień miasto, posiada swój klimat, który bardzo często przez Polaków nie jest doceniany. My jednak sądzimy, że warto do Niemiec się wybrać i poznać choć kawałek kultury naszych sąsiadów.

Jak dostać się do Berlina lub innego niemieckiego miasta? My polecamy komfortowe i bezpieczne busy z Polski do Niemiec. Tania, a zarazem szybka podróż to marzenie, które możemy dzięki tego typu busom spełnić w kilka chwil.

Stolica Unii Europejskiej oraz najlepsze czekoladki na świecie

Wiecie o jakim kraju mowa? Tak! To właśnie Belgia! To niepozorne państwo to enklawa najlepszych czekoladek na świecie. Belgijskie czekoladki Mount Blanc znane są na całym świecie. Słodycze nie są Twoim przysmakiem? Nie zapominaj, że prawdziwymi wynalazcami frytek są Belgowie, a nie Amerykanie. Zarówno w Brukseli, jak i w mniejszych miastach Belgii zasmakujesz najprawdziwszych na świecie przepysznych, chrupiących belgijskich frytek.

Bilet lotniczy jest poza Twoimi możliwościami finansowymi? Nic straconego. Regularnie kursujące busy do Belgii, zawiozą Cię do wybranego wcześniej miejsca, a następnie pozwolą na bezpieczny powrót do domu. Nie wierzysz? Zamów bus z Polski do Belgii i przekonaj się jak luksusowo można podróżować.

Tulipany, rowery i najbardziej liberalna polityka świata

Holandia to kraj kojarzony głównie z tulipanami oraz rowerami. Tych uroczych dwukołowców jest tutaj prawie 2 razy więcej niż samych mieszkańców. Jak to możliwe? Każdy szanujący się Holender musi posiadać co najmniej 2 rowery. W Holandii jednak znajdziemy nie tylko przepiękne kwiaty, ale również smaczną kuchnię. Niderlandy zaskoczą nas niespodziewaną fuzją smaków. Zakosztujemy tutaj zupy z zielonego grochu, różnego typu ziemniaków tłuczonych z innymi warzywami, a także naleśników przyrządzanych na wiele różnych sposobów.

Do Holandii najłatwiej dotrzeć oczywiście drogą lądową. Odjeżdżające z Polski busy do Holandii to świetna alternatywa dla samochodu oraz samolotu. W ten sposób bezpiecznie dotrzemy na miejsce i zaoszczędzimy pieniądze.

Więcej informacji o kursach i trasach przejazdów znajdziecie na : https://intbus.pl/

SPONSOROWANE