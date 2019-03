Jak wybrać nawilżacz powietrza?

Żyjemy w bardzo ciekawym ale też nietypowym klimacie. Ma on tę cechę charakterystyczną, że nie można jednoznacznie ocenić, czy nasze powietrze jest odpowiednio nawilżone. Zależnie bowiem od pory roku, stan ten może diametralnie zmienić. Odpowiednia wilgotność powietrza to bardzo istotna kwestia z punktu widzenia naszego zdrowia. Człowiek w zdecydowanej większości składa się z wody. Do tego wszystkie nasze błony śluzowe pracują dzięki wilgoci. Oznacza to, że w dbałości o ich prawidłowe funkcjonowanie, zdecydowanie powinniśmy zapewnić sobie właściwy poziom wilgoci w powietrzu. Różnie to jednakże bywa. Ponieważ, jak wspominaliśmy, nasz klimat nie jest jednorodny, nie jesteśmy w stanie uzyskać pewności, że będziemy mieć w naszym otoczeniu konkretne warunki. Co jeśli jednak zdecydowanie mamy zbyt suche powietrze w naszym zakładzie lub mieszkaniu? Wtedy trzeba zainwestować w sprzęt, który pozwoli zmienić ten stan rzeczy. Dobrym wyborem będzie tutaj odpowiedni nawilżacz powietrza. Jak dokładnie działa ten sprzęt i do czego tak naprawdę służy? Zapoznamy się z tą kwestią w tym artykule. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z jego treścią.

Co to jest nawilżacz powietrza?

Wspomnieliśmy już, że właściwie nawilżona powietrze ma bardzo duże znaczenie dla naszego prawidłowego funkcjonowania z uwagi również na nasze zdrowie. Jakie zatem są konsekwencje zdrowotne braku właściwego nawilżenia?

Przede wszystkim odpowiedniego nawilżenia potrzebuje nasza skóra. Długa ekspozycja na suche powietrze sprawia, że staje się ona zanadto przesuszona. Oczywiście zaczyna wtedy pękać i się łuszczyć, co nie tylko budzi dyskomfort, ale również nieatrakcyjnie wygląda. Negatywnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest również to, że taka skóra znacznie szybciej się starzeje, przez co wyglądamy jeszcze gorzej.

Suche powietrze ma jednak jeszcze gorsze konsekwencje. Wysusza nasze błony śluzowe i śluzówki. Najpierw pojawia się więc problem ze swędzącymi oczami i zaburzeniami widzenia, związanymi z wysuszeniem oczu. Następnie jednak może dojść do sytuacji, w której przesuszeniu ulegnie również nasz nos oraz układ oddechowy. Wtedy pojawiają się już problemy z oddychaniem oraz skutki uboczne jak kaszel czy astma. Zaczyna się już robić bardzo groźnie.

O suche powietrze w dzisiejszych czasach nie problem. Należy oczywiście uwzględnić fakt, iż wiele miejsc ma specyficzny mikroklimat i jest tam oczywiście bardziej sucho. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie związane z ogrzewaniem – ono również osusza powietrze. Ponadto zanieczyszczenia, które w powietrzu występują, również nie pozostają bez znaczenia dla jego stanu.

Dlatego też w wielu przypadkach poważnie należy rozważyć zaopatrzenie się w urządzenie znane jako nawilżacz powietrza.

Jest to urządzenie, którego zadaniem jest właśnie zwiększanie wilgoci w powietrzu. Mogą pracować w oparciu o trzy najpopularniejsze konstrukcje – parową, ultradźwiękowe lub ewaporacyjną.

Nawilżacz parowy i jego metodę działania zdecydowanie będzie nam najłatwiej zrozumieć. Polega ona na podgrzewania wody dolewanej do specjalnego pojemnika do takiej temperatury, by tworzyła ona parę wodną. Następnie jest ona wydalana do otoczenia i w taki sposób rośnie poziom wilgoci. Jest to jednak najgłośniejszy rodzaj nawilżacza.

Kolejnym rozwiązaniem jest nawilżacz ultradźwiękowy. Tutaj zasada działania jest nieco bardziej skomplikowana. Jak sama nazwa wskazuje, wszystko opiera się o wytwarzanie ultradźwięków. Takie fale ultradźwiękowe docierają do wody, rozbijając jej cząsteczki i rozdrabniając ją, tworząc swoistego rodzaju mgiełkę. Jest ona następnie wydalana do powietrza, oczywiście przekładając się na wzrost poziomu wilgoci.

Ostatnim typem nawilżacza jest nawilżacz ewaporacyjny. Opiera się on o ewaporację – zjawisko, które polega na odparowywaniu wody ze specjalnych mat ewaporacyjnych, do których wkładamy specjalny wkład. Jak można się domyślić, są to najbardziej przyjazne nawilżacze – całkowicie bezgłośne i bardzo ekonomiczne. Dodatkowo dobrze oczyszczają powietrze z kurzu.

Jaki model nawilżacza kupić? To zależy od naszych indywidualnych preferencji oraz budżetu. Choć żadne z tych rozwiązań nie będzie złe, a ich zakup jest konieczny, jeśli chcemy zadbać w sposób właściwy o swoje zdrowie. Dlatego jeśli jeszcze nie masz nawilżacza zakupionego, a odczuwasz skutki suchego powietrza, to najwyższa pora, by pomyśleć o właściwym sprzęcie. A co na temat nawilżaczy mówią użytkownicy? Przekonamy się.

Nawilżacz powietrza – opinie

Są dwie, główne kwestie, które wpływają na wybór odpowiedniego nawilżacza powietrza. Obie te kwestie powinny zostać przez nas dokładnie zbadane i przeanalizowane. Na ich podstawie będziemy bowiem dokonywać wyboru.

Pierwszą sprawą jest weryfikacja, jakie dany nawilżacz powietrza ma opinie na przykład na forum. Użytkownicy danego rozwiązania często chętnie dzielą się wrażeniami z użytkowania sprzętu, a są to informacje z pierwszej ręki, zatem mają największą wartość. Ważne, żeby opinie były świeże, np z 2019 roku, by mieć pewność, że nawilżacz powietrza działa tak, jak powinien.

Moglibyśmy oczywiście w tym celu odwiedzać niejeden forum, by zweryfikować, jak prezentuje się dany nawilżacz powietrza i co się mówi o tym sprzęcie. Lepiej jednak skorzystać na przykład z portalu agregującego opinie lub że stosownego, obszernego opracowania na temat danego produktu. Warto poczytać również nieco więcej o nawilżaczach oraz o wypowiedziach na ich temat.

Ranking nawilżaczy powietrza

Ostatnią kwestią, którą na poważnie bierzemy pod uwagę przy wyborze odpowiedniego rozwiązania, jest ranking nawilżaczy powietrza. Najczęściej sklepy sprzedają po kilka tego rodzaju sprzętów, zatem mogą sobie pozwolić na pewną gradację ich jakości. Nawilżacz powietrza, który znajduje się w takim rankingu to jednak nie zawsze jest dobrym wyborem, ponieważ żaden sklep nie przyzna, że sprzedaje produkty lepsze i gorsze. Zakłada raczej, że każdy z nich jest warty uwagi.

Dlatego nawilżacze powietrza powinny być wybierane o ranking całkowicie niezależny, prowadzony przez specjalistów z branży, albo poprzez analizę kilku opracowań i rankingów, które przeglądamy na różnych stronach różnych sklepów i pośredników sprzedaży. Warto zwrócić uwagę, że ten pierwszy wybór zdecydowanie będzie wyborem lepszym i rozsądniejszym. Niezależni specjaliści nie są związani z żadnym producentem i często robią to z pasji do zabawy takim sprzętem. Mają oni zdecydowanie najszerszą wiedzę na ten temat i często chętnie się nią dzielą. Skorzystamy z tego przy dokonywaniu wyboru. Z pewnością się nam to opłaci.

Tak przygotowani, możemy przystąpić do próby wyboru najlepszego rozwiązania dla siebie. Mając przeanalizowane wszystkie kroki na drodze wyboru produktu idealnego pod kątem swoich potrzeb, możemy przystąpić do działania. Ważne jest, by spojrzeć na wybór obiektywnie. Pamiętajmy, że sprzęt, który kupujemy, musi nam posłużyć przez pewien czas i będziemy inwestować w jego eksploatację. Kwoty nie są duże i w skali roku często marginalne, ale warto je również uwzględnić.

