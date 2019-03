Jak odpowiednio dobrać drzwi szklane?

Szkło należy do surowców, które wykorzystywane są coraz częściej podczas prac budowlanych oraz wykończeniowych. Dotyczy to w równym stopniu inwestycji o komercyjnym charakterze (obiekty biurowe, obiekty użyteczności publicznej), jak również inwestycji prywatnych – domów jedno- i wielorodzinnych, wykończeń apartamentów oraz lokali mieszkalnych. Trudno znaleźć jest obecnie projekt nowoczesnego wnętrza, w którym nie znalazłby się choć jeden element wykonany ze szkła.

Może to być szklana balustrada, szklane schody, szklane półki czy też szklane blaty i wykończenia. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się także drzwi wykonane ze szkła, skutecznie konkurując z tradycyjnymi drzwiami drewnianymi. Czy jednak w każdym przypadku rezygnacja z tradycyjnych drzwi na rzecz nowoczesnych i awangardowych drzwi szklanych to dobry pomysł? Jak należy dobierać drzwi szklane, aby przede wszystkim dobrze wypełniały swoje podstawowe funkcje? Poniżej przedstawione zostaną skrótowe odpowiedzi na postawione w ten sposób pytania

Czy i dlaczego warto wybierać drzwi szklane?

Drzwi wewnętrzne wykonane ze szkła mają wiele zalet. Niektóre z nich charakterystyczne są tylko dla tego surowca budowlanego, dzięki czemu dla określonych zastosowań nie ma właściwie sensownej alternatywy. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju pomieszczeń biurowych. Zestawienie ze sobą szklanych drzwi i ścianek działowych pozwala na bezproblemowe podzielenie większych powierzchni na mniejsze boksy i stanowiska, które oddzielone są od siebie przezroczystą warstwą szkła. Umożliwia to uzyskanie odrobiny prywatności (z uwagi na wyciszenie poszczególnych stanowisk) przy jednoczesnym zapewnieniu przestronności oraz dobrego oświetlenia każdego z boksów. Szklane drzwi świetnie sprawdzają się także w łazienkach z uwagi na wyjątkową odporność tego materiału na działanie wilgoci). Jeżeli chodzi natomiast o zwykłe pomieszczenia, przeznaczone na cele mieszkaniowe, wyposażenie ich w drzwi wykonane ze szkła pozwala optycznie powiększyć przestrzenie oraz dodać całości lekkości i odrobiny ekstrawagancji. Nie może więc dziwić, że są one coraz częściej wykorzystywane przez architektów i projektantów nowoczesnych wnętrz.

Czy drzwi szklane są bezpieczne w codziennym użytkowaniu?

Wielu zwolenników tradycyjnych drzwi drewnianych i płytowych jako jeden z argumentów, mających przemawiać przeciwko wykorzystaniu drzwi szklanych, wykorzystuje kwestię niebezpieczeństwa, z jakim wiązać się ma codzienne użytkowanie elementów wyposażenia wnętrz wykonanych ze szkła. Na pierwszy rzut oka argument taki wydawać się może sensowny. Nie trzeba bowiem nikogo przekonywać o tym, że zwykłe szkło pozostaje elementem kruchym i podatnym na mechaniczne urządzenia. Przypadkowe rozbicie tafli szkła może też powodować okaleczenie oraz wbicie się w skórę jego kawałków. Szkło wykorzystywane do produkcji drzwi różni się jednak od znanego wszystkim szkła właściwościami fizycznymi. Do produkcji drzwi wykorzystuje się szkło hartowane, poddawane zabiegom wyprażania, co czyni je odpornym na uderzenia. Dodatkowo – jest ono zabezpieczanie specjalnymi foliami chroniącymi przez rozpryśnięciem w razie uszkodzenia.

