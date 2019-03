GlobeSailor – czarter jachtów na całym świecie

Czarter jachtów z GlobeSailor to nowoczesny wymiar podróżowania. Bezkresne wody Chorwacji, Grecji i innych miejsc na całym świecie są dostępne na wyciągnięcie ręki. Duży wybór łodzi, różnorodność cen i dodatkowych opcji sprawia, że serwis jest idealną propozycją dla każdego, kto szuka niezapomnianej przygody.

Rejs jachtem po błękitnym morzu, z dala od zgiełku i problemów – kto nie marzy o takim wypoczynku? Czarter jachtów to wyjątkowa okazja do poznania fauny i flory w mniej lub bardziej egzotycznych zakątkach świata.

Czarter jachtów w Chorwacji i Grecji

Południowa część Europy to jedna z najchętniej wybieranych lokalizacji na urlop, co potwierdzają statystyki Chorwackiej Wspólnoty turystycznej (milion Polaków w 2017 roku) czy raport Polskiej Izby Turystyki (w 2017 roku urlop w Grecji wybrało 31% klientów biur turystycznych). Dane te nie są zaskoczeniem, ponieważ Chorwacja, Grecja i inne państwa w akwenie Morza Śródziemnego mogą pochwalić się zapierającymi dech w piersiach morskimi krajobrazami. Warto to wykorzystać, urozmaicając swój wyjazd niezapomnianym rejsem. Serwisy takie jak GlobeSailor ułatwiają zorganizowanie takiej wyprawy. Wystarczy wejść na https://www.globesailor.pl/czarter-jachtow.html, ustawić cel podróży na Chorwację, Grecję lub inne miejsce na świecie i znaleźć łódź dopasowaną do swoich indywidualnych wymagań. Dlaczego żeglowanie po wodach Chorwacji i Grecji jest tak popularne? Atutem tych miejsc są świetne warunki w sezonie i krajobraz pełen urokliwych wysp. Rejs po morzu jest świetną alternatywą dla zatłoczonych plaż, ponieważ gwarantuje swobodę, prywatność i niezapomniane wrażenia jednocześnie. W ten sposób warto podróżować w gronie rodziny i znajomych.

Chorwacja czy Grecja cechują się bogatą ofertą łodzi, a więc różnorodnymi cenami i lokalizacjami. Najpopularniejsze są tam łodzie jednokadłubowe, jednak do wyboru są też katamarany, gulety (z załogą) i łodzie motorowe (również w wersji luksusowej). Ich standard jest bardzo zróżnicowany, a cechy takie jak ilość kabin, wyposażenie i dodatki, a nawet parametry samego jachtu można dopasować do indywidualnych wymagań.

Czarter jachtów – rejsy dla każdego

Wynajem jachtów to idealna propozycja dla turystów, którzy kochają wodę. Ten sposób zwiedzania i odpoczynku polecany jest zarówno osobom doświadczonym, jak i całkowicie początkującym, które potrzebują pomocy skippera. W czasie rejsu można nie tylko podziwiać krajobraz, ale również doszkalać swoje umiejętności żeglarskie pod okiem profesjonalistów. Dzięki usługom GlobeSailor podróż jachtem jest możliwa w wielu miejscach na całym świecie.

