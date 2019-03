Broker samochodowy – kim jest i jak działa?

Kupno samochodu to poważna decyzja i inwestycja. Zarówno dla osób prywatnych, jak i firm często jest to zakup na lata. Nic więc dziwnego, że dla wielu osób wiąże się z dużym stresem i długimi przygotowaniami, poprzedzonymi sprawdzeniem różnych możliwości, pytaniem znajomych o poradę czy lekturą fachowych pism. To bardzo ważne, zwłaszcza, że kupno samochodu wiąże się z wieloma decyzjami. Trzeba zdecydować, jaką wybrać markę samochodu, wyposażenie, dodatkowe akcesoria czy udogodnienia i wygląd. Rynek oferuje ogromne możliwości, jednak mogą one tylko dodatkowo pogłębić wątpliwości i rodzić nowe pytania. W poszukiwaniu oszczędności wiele osób decyduje się na kupno samochodu używanego. Jednak to właśnie nowe pojazdy, prosto z salonu, dają najlepszą szansę na znalezienie dokładnie takiego auta, jakiego poszukujemy. Są pewnym wyborem, gwarantującym najwyższą jakość zakupu. Nowy, wymarzony samochód można jednak kupić nie tylko bezpośrednio w salonie. Sprzedaż samochodów to przede wszystkim doradztwo, przy którym niezmiernie ważne jest duże zrozumienie potrzeb klienta. Decydując się na zakup, warto rozważyć także samochód u brokera. Ten sposób zakupu niesie za sobą liczne korzyści. Jest szansą na korzystny zakup i to nie tylko pod względem finansowym. To także szansa na wybór możliwie najlepszej oferty i spełnienie wszystkich oczekiwań wobec pojazdu.

Czym zajmuje się broker samochodowy?

Broker samochodowy jest przede wszystkim doradcą i pośrednikiem w transakcji. Pomaga nie tylko wybrać odpowiedni pojazd, ale także wspiera kupno samochodu, biorąc na siebie większość formalności. Wybierając samochód u brokera przede wszystkim nie ograniczamy się wyłącznie do jednej marki. Brokerzy oferują samochody różnych marek, co pozwala na dobranie najlepszej oferty i spełnienie wszystkich oczekiwań. Zazwyczaj kupno samochodu u brokera, polega na tym, że klient przedstawia swoje oczekiwania i wymagania. Broker na ich podstawie wyszukuje i proponuje najlepszy, najbardziej dopasowany do oczekiwań model samochodu, a co najważniejsze – najlepszą ofertę jego zakupu. Ponieważ sprzedaż samochodów u brokerów zazwyczaj nie odbywa się za pomocą stacjonarnego salonu – mają oni znacznie szersze możliwości. Brokerzy porównują ceny na rynku, w tym także za granicą. Wyszukują najlepszą ofertę. Mają także większe możliwości negocjacyjne. Ponieważ brokerzy przeprowadzają wiele różnych transakcji, mogą negocjować jednocześnie ceny kilku pojazdów i tym samym uzyskiwać znacznie niższe ceny i lepsze warunki. Broker samochodowy często może zaproponować samochód nawet o 20% tańszy niż w salonie. Czym więc dokładnie zajmuje się broker samochodowy? Znalezieniem najlepszego samochodu pod kątem potrzeb klienta, uzyskaniem najtańszej oferty, dzięki wykorzystaniu różnic w kursach walut, negocjacjom i sprowadzaniem samochodów zza granicy. Jednak kupno samochodu u brokera to także możliwość uzyskania fachowych porad. Ponieważ nie pracują oni dla konkretnej marki samochodu, są bardziej obiektywny niż doradcy w salonach. Nie zależy im na sprzedaży konkretnego modelu i marki, mogą więc przedstawić znacznie szerszą ofertę i pomóc dobrać jak najlepsze parametry. Dzięki temu można mieć pewność, że wybrany samochód, naprawdę najdokładniej odpowiada naszym potrzebom. Kupno samochodu często wiąże się z wieloma formalnościami. Istotne jest więc to, że broker przejmuje te formalności na siebie. Nie tylko oferuje pojazd, ale także zajmuje się jego sprowadzeniem, rejestracją w kraju, negocjacjami czy transakcją. Na koniec podstawia samochód tam, gdzie życzy sobie tego klient. Taki zakup wiąże się z wygodą, a także możliwością dostania pojazdu „szytego na miarę”. Sprzedaż samochodów w salonie często jest szybszym procesem. W zasadzie po dopełnieniu formalności, tego samego dnia można wyjechać nowym pojazdem. To zdecydowanie zaleta kupowania samochodu prosto z salonu. Jednak tak ważny zakup, często nie jest aż tak pilny i klient spokojnie może zdecydować się na chwilę oczekiwania, jeśli wiąże się to z lepszymi warunkami transakcji. To właśnie oferuje broker samochodowy. Dla wielu osób istotny może być fakt, że samochody sprowadzane przez brokerów są objęte gwarancją. Tym samym jest możliwość serwisowania ich w autoryzowanych stacjach obsługi.

Ponieważ kupno samochodu jest tak ważną inwestycją warto rozważyć różne możliwość i podjąć świadomą decyzję. Broker samochodowy pomaga w możliwie jak najlepszym przeprowadzeniu klienta przez proces zakupu nowego auta. Korzystanie z jego pomocy wiąże się z oszczędnością czasu, pieniędzy i formalności. Samochód u brokera może kosztować nas dużo taniej i być jeszcze lepiej dopasowany do naszych potrzeb. Dla niektórych osób jednak możliwość zakupienia nowego pojazdu w salonie jest na tyle istotna, że nie będą chcieli jej sobie odpuścić. Ważne jednak, aby poznać wszystkie możliwości i dzięki temu zdecydować się na takie rozwiązanie, które dla nas jest najbardziej odpowiednie.

