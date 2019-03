BlackBeard – miejsce, które powinien odwiedzić każdy mężczyzna

Wrocław to miejsce, w którym nie sposób się nudzić. Doskonale wiedzą o tym Jacek Boniecki oraz Tomasz Krzyk, czyli autorzy innowacyjnego salonu barberskiego BlackBeard, a zarazem twórcy Rum Love Festiwal – Najbardziej Aromatycznego Festiwalu w Polsce. To właśnie dzięki ich pasji wrocławianie oraz inni zaproszeni goście mają szansę degustować alkoholi z całego świata oraz zdobywać wiedzę na temat rumów.

BlackBeard mieszczący się przy ul. Tęczowej 57 we Wrocławiu to miejsce, w którym Panów spotkamy najczęściej. Przy tej ulicy, w pięknym pofabrycznym budynku powstał nowoczesny salon fryzjerski dla mężczyzn. BlackBeard jest połączeniem tradycyjnego barbera oraz miejsca, w którym znajdziemy alkohole i cygara pochodzące z różnych stron świata. We wnętrzach wykończonych ciepłym drewnem każdy mężczyzna znajdzie coś dla siebie bez względu na wiek. Można tutaj zadbać o swoją brodę, a także zmienić fryzurę, czy doradzić się barbera jaki rodzaj fryzury pasuje do naszego stylu. A to wszystko odbywa się przy akompaniamencie najlepszych alkoholi, które sprowadzane są do Wrocławia pod okiem prawdziwych znawców tematu, czyli właścicieli BlackBeard. To jednak nie wszystko. W BlackBeard to wiedza jest najważniejsza! Przy ogromnym drewnianym stole odbywają się degustacje, a także spotkania o charakterze edukacyjnym, w czasie których zaproszeni goście poszerzają swoją wiedzę na temat różnego rodzaju alkoholi, nie tylko rumów.

Właściciele jednak i na tym nie poprzestają. Z ich inicjatywy we Wrocławiu we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia od 2017 roku odbywa się Rum Love Festiwal, czyli event w czasie którego goście z całego świata degustują różnego rodzaju rumów oraz uczestniczą w wielu ciekawych wykładach i prelekcjach (Master Class) na temat tego szlachetnego, lecz zapomnianego w Polsce alkoholu. Za cel twórcy festiwalu postawili sobie zwiększenie popularności rumu w naszym kraju, a także poszerzenie świadomości ludzi na temat kultury degustacji.

W ich działaniu widać pasję, która nie tylko napędza ich do działania, ale jest również zaczątkiem wielu ciekawych pomysłów. Będąc we Wrocławiu warto nie tylko wybrać się do salonu fryzjerskiego BlackBeard, ale również wziąć udział w Rum Love Festiwal – Najbardziej Aromatycznym Festiwalu w Polsce, którego kolejna edycja odbędzie się już w 7 i 8 czerwca 2019 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.

Więcej z lokalu: https://www.youtube.com/watch?v=tghpHIxujKs

Nagrania z Rum Love Festiwal: https://www.youtube.com/watch?v=52iDxe0FRw0

ARTYKUŁ SPONSOROWANY