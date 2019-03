Akcesoria wędkarskie niezbędne każdemu rybakowi

Wydawać by się mogło, że wędkarstwo to proste hobby, okazuje się jednak, że rozpoczęcie połowu wymaga intensywnych przygotowań. Nie wystarczy wcale kupić wędki i jechać nad wodę, niezbędny jest również pełen zestaw akcesoriów. Bez niego połów jest nie tylko mało satysfakcjonujący, ale często wręcz niemożliwy.

Czego potrzebujesz, aby wędkować?

Po zakupie wędki konieczne jest skompletowanie kilku elementów, które trzeba do niej zamontować. Podstawą jest oczywiście żyłka, bez której zarzucenie wędki jest absolutnie niemożliwe. Żyłka może być sztywna lub luźna, cienka lub gruba. Wybór należy uzależnić od tego, gdzie i co zamierza się łowić, a także od własnego doświadczenia w wędkarstwie. Połów przy użyciu sztywnej i cienkiej żyłki jest zdecydowanie trudniejszy, przez co nie zaleca się go początkującym. Do żyłki natomiast należy doczepić przypon, będący jej przedłużeniem. Jest to ruchoma, luźna linka, której potrzebujesz, aby uniknąć zerwania właściwej żyłki. Ponadto, za podstawowe akcesoria wędkarskie uznaje się również haczyki. Warto skompletować ich nieco więcej, jeżeli zamierzasz łowić różne ryby i to nie zawsze w tym samym miejscu.

Dodatkowe akcesoria wędkarskie

Wymienione powyżej przedmioty to niezbędne akcesoria, w które bezwzględnie trzeba się wyposażyć przed rozpoczęciem połowu. W sklepach wędkarskich dostępnych jest jednak również mnóstwo akcesoriów dodatkowych, które znacząco ułatwiają pobyt nad wodą oraz czynią go o wiele przyjemniejszym. Warto zastanowić się nad zakupem takich akcesoriów, jak:

siedzisko – wędkowanie to często wielogodzinny pobyt nad wodą. Warto wyposażyć się w wygodne krzesło, które zapobiegnie bólom kręgosłupa. Dobrze również, aby było składane i lekkie, co znacząco ułatwi transport

– wędkowanie to często wielogodzinny pobyt nad wodą. Warto wyposażyć się w wygodne krzesło, które zapobiegnie bólom kręgosłupa. Dobrze również, aby było składane i lekkie, co znacząco ułatwi transport torba – powinna być pojemna oraz wodoodporna, gdyż nawet podczas połowu z brzegu może dojść do jej zalania wskutek zażartej walki z rybą

– powinna być pojemna oraz wodoodporna, gdyż nawet podczas połowu z brzegu może dojść do jej zalania wskutek zażartej walki z rybą narzędzia – podstawą wyposażenia każdego wędkarza jest nóż. Przydaje się on do przygotowania przynęty, czy utorowania sobie drogi zarośniętej gęstą roślinnością. Ponadto, dobrze mieć również kombinerki oraz śrubokręt, czyli narzędzia przydatne podczas wykonywania drobnych napraw wędki lub przy wymianie niektórych jej elementów

– podstawą wyposażenia każdego wędkarza jest nóż. Przydaje się on do przygotowania przynęty, czy utorowania sobie drogi zarośniętej gęstą roślinnością. Ponadto, dobrze mieć również kombinerki oraz śrubokręt, czyli narzędzia przydatne podczas wykonywania drobnych napraw wędki lub przy wymianie niektórych jej elementów oświetlenie – złowienie upragnionej zdobyczy wymaga często przesiadywania nad wodą po zmroku. Można zatem wyposażyć się w przenośną lampę, jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem jest latarka. Przedmiot ten jest poręczny, przydaje się nie tylko nad wodą, ale również w drodze na miejsce połowu. Najlepiej, aby była to latarka generująca światło ultrafioletowe, które nie odstraszy ryb.

Artykuł powstał we współpracy ze sklepem BOWL, oferującym sprzęt i akcesoria wędkarskie.