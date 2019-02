Do niedawna łączenie ze sobą złotych kolczyków i srebrnego naszyjnika było modową wpadką. Jednak dziś taki zestaw jest wręcz pożądany i chętnie wybierany do różnych stylizacji przez największe gwiazdy zarówno polskie, jak i światowe. Zastanawiasz się jak połączyć ze sobą te dwa metale szlachetne? Przydatne wskazówki znajdziesz w naszym artykule- “Złota i srebrna biżuteria- czy można ją nosić razem?”

Zasady łączenia złotej i srebrnej biżuterii

Wybierasz się na uroczystą kolację? Znajomi zaprosili Cię na grilla? Bez względu na okazję i miejsce śmiało możesz wzbogacić swoją stylizację o ozdoby ze srebra i złota. Zawsze wyglądają stylowo i niepowtarzalnie. Przy ich łączeniu warto pamiętać o kilku wskazówkach. Po pierwsze, aby duet stworzony z tych dwóch metali szlachetnych wyglądał naprawdę efektywnie, dodatki powinny mieć podobną fakturę i być w tym samym stylu. Jeśli założymy nowoczesny, prosty naszyjnik i dopasujemy do niego kolczyki w stylu wiktoriańskim, to raczej nie będzie wyglądało to najlepiej. Tak więc trzymaj się jednego stylu, a Twoje dodatki zawsze będą dobrze wyglądać.

W swojej biżuteryjnej kolekcji z pewnością masz także kilka srebrnych, jak i złotych pierścionków. Teraz bez obaw możesz je nosić na jednej dłoni, ponieważ ich zestawienie wygląda wyjątkowo efektownie. Klasyczna złota obrączka ze srebrnym pierścionkiem przyozdobionym niebieskim szafirem to idealny dodatek do stylizacji na różne okazje. Można także na jeden palec założyć srebrny pierścionek z rzadko spotykanym ametystem a pozostałe palce ozdobić malutkimi, delikatnymi i cieniutkimi pierścionkami zwanymi knuckle rings. A jak powinno się je nosić? Knuckle rings zakłada się w dużych ilościach na różne miejsca palców jednej, jak i drugiej dłoni.

Złoty naszyjnik ze srebrną zawieszką

Jeśli mamy pewne wątpliwości co do sposobu łączenia złotej i srebrnej biżuterii, wtedy lepiej zdecydować się na gotowe rozwiązania. Sklepy jubilerskie są pełne pięknych i unikatowych ozdób, które stanowią idealne dobranie tych dwóch szlachetnych metali. Trudno oderwać wzrok od wyjątkowego pierścionka, który składa się z różnych kolorów złota i srebrnych dodatków. Pięknie prezentuje się także złoty naszyjnik ze srebrną zawieszką, która może przybierać najróżniejsze kształty, od prostych kół, trójkątów po fantazyjne serduszka, skrzydła czy kwiatuszki. Równie ciekawie wygląda subtelnie oplatająca nadgarstek bransoletka, której splot to połączenie klasycznego złota z nowoczesnym srebrem. Na dodatek może posiadać niecodzienną zawieszkę, która podkreśli jej unikatowy charakter.

Połączenie złotej i srebrnej biżuterii wygląda bardzo efektownie. Przy kompletowaniu zestawu z tych dwóch metali pamiętaj o naszych wskazówkach, a z pewnością stworzysz ozdoby, które idealnie dopełnią Twoje różnorodne stylizacje.

Inspiracje i zdjęcia do artykułu dostarczyła firma jubilerska https://www.e-azur.pl/

ARTYKUŁ SPONSOROWANY