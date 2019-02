Złomowanie aut. Po co i dla kogo?

Niemal 4 000 złotych. Tyle aktualnie wynosi kara wyznaczana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dla właścicieli niewyrejestrowanych aut. Kogo dotyczy tak wysoka grzywna? Jak się przed nią ustrzec? Jakie mogą być dodatkowe konsekwencje? W poniższym artykule spróbujemy wyjaśnić najważniejsze wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

W świetle prawa

Sprawa wydaje się prosta. Miałeś stłuczkę lub wypadek. Ubezpieczyciel stwierdził, że koszt naprawy przekracza wartość pojazdu i zadecydował o uznaniu szkody całkowitej. Niezależnie od tego, czy natychmiastowo aprobujesz tę decyzję, czy też postanawiasz podjąć walkę z ubezpieczalnią, aby wynegocjować wyższą kwotę wypłaty odszkodowania, skutek prawny jest ten sam. Stajesz się właścicielem pojazdu niezdatnego do poruszania po drogach publicznych, ale jednocześnie podlegającego opłacie z racji obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Część właścicieli pojazdów wie, że następnym krokiem powinno być wyrejestrowanie pojazdu i zgłoszenie tego faktu do właściwego wydziału komunikacji. Część lekceważy ten obowiązek, uważając, że niesprawny samochód, który i tak nie porusza się po drogach, nie powinien podlegać takiemu ubezpieczeniu. Niektórzy w ogóle nie rozważają takiego zdarzenia w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, traktując rozbitka jako złom, który można sprzedać jako dawcę części do napraw innych pojazdów. Niestety, zgodnie ze starym, ale wciąż aktualnym powiedzeniem, jedynie dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. Możemy być pewni, że organy państwowe przypomną nam o zaniedbaniu i nie będzie to miłe dla naszego portfela.

Złomowanie aut – jak zrobić to najlepiej?

Aby uniknąć kłopotów, musimy spełnić kilka procedur i uzyskać dokumenty niezbędne do legalnego wyrejestrowania auta. Wbrew pozorom nie każde złomowisko, czy też szrot spełnia przewidziane prawem wymagania. Firm zajmujących się utylizacją pojazdów jest mnóstwo, ale jedynie niespełna połowa z nich spełnia ustawowe warunki i ma możliwość wystawienia zaświadczeń pozwalających na definitywne rozstanie się z samochodem. Przykładem rzetelnej firmy jest Auto Kurek, firma świadcząca usługi złomowania pojazdów w rejonie województwa kujawsko-pomorskiego, ale swym zasięgiem zahaczająca także o województwa ościenne. Właściciel firmy oferuje dogodną formę konsultacji telefonicznych, w ramach których udziela informacji dotyczących procedur i przygotowania niezbędnych dokumentów. Wszelkie formalności zostają załatwione na miejscu, a koszt transportu samochodu do miejsca utylizacji nie obciążą budżetu dotychczasowego właściciela.

Na osłodę pozostaje dodać, że wyrejestrowanie samochodu nie tylko nie wiąże się ze znacznymi wydatkami, ale może zasilić nasz portfel. Opłata skarbowa stosowana przy tej procedurze to 10 złotych, o ile zdecydujemy się na samodzielne załatwienie formalności. W wypadku skorzystania z pośrednika koszt rośnie do 17 złotych, co nadal nie stanowi kwoty mogącej wyrządzić znaczącą dziurę w naszym budżecie. Co więcej, firmy zajmujące się profesjonalnym złomowaniem aut wypłacają właścicielom kwoty w przedziale od kilku do nawet kilkuset tysięcy za złomowany samochód. Ostateczna wartość jest oczywiście ściśle uzależniona od rodzaju utylizowanego pojazdu oraz jego stanu technicznego.