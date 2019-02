Zamieszanie z wyborami sołtysów

Dzisiaj o godzinie 17.30, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzebnicy, w Brochociniu miały odbyć się wybory sołtysa. Jednak jak się okazało w czwartek, na sklepie pojawiła się kartka z informacją do mieszkańców, że wyborów w tym dniu nie będzie i że odbędą się dopiero 26 kwietnia. Kartkę podpisała obecna sołtys Barbara Świdzińska. Ale mieszkańcy twierdzą, że ktoś wprowadza ich w błąd, bo o terminie wyborów decyduje rada gminy, a nie sołtys czy burmistrz.

Sprawą zajęła się radna Małgorzata Lecyk, która pojechała do urzędu. Szef wydziału rolnictwa Szczepan Gurboda „rozłożył ręce” i powiedział, że to ze względu na to, że nie ma jak ich zorganizować, bo nie ma pracowników. Gdy radna zapytała, kto o tym zdecydował, bo przecież to radni podjęli uchwałę, w której są konkretne terminy. Pracownik powiedział, żeby w tej sprawie pytać burmistrza.

Radna udała się do włodarza i zapytała, kto wyznaczył nowy termin wyborów. Burmistrz Marek Długozima z rozbrajającą szczerością przyznał, że on i dodał, żeby zwalić winę na niego. Mówił też, że podobnie będzie w Szczytkowicach. Tam ponoć też wybory mają się odbyć w innym terminie niż ustaliła rada. Problem tylko w tym, że może to być niezgodne z prawem. Dlaczego?

Otóż zgodnie ze statutem gminy, to właśnie Rada Miejska w Trzebnicy ustala termin wyborów i podejmuje stosowną uchwałę. Tak też było i tym razem i na ostatniej sesji radni podjęli stosowną uchwałę. Co ważne, terminu wyborów nie można zmieniać według własnego uznania. Nie może zmienić tego sołtys czy burmistrz. Może to zrobić tylko rada.

Zadzwoniliśmy do sołtys Barbary Świdzińskiej z pytaniem czy to faktycznie ona napisała te kartki i rozkleiła na wiosce. – Tak to mój podpis – powiedziała sołtys – Ja nie mogłam w tym terminie być na wyborach i dlatego ma on być zmieniony – dodała.

Gdy zapytaliśmy z kim to ustaliła, bo przecież to rada powinna zmienić termin, powiedziała, że z burmistrzem. Dodała, że ona wie, że to rada ustala termin i dlatego pewnie będzie zmieniona uchwała i wyznaczony inny termin. – I tak nie było kandydatów i burmistrz namawiał mnie, a ja w tym czasie nie mogłam być – powiedziała sołtys. Gdy zauważyliśmy, że przecież kandydaci mogą pojawić się na zebraniu, odpowiedział, że on nie słyszała, żeby ktoś chciał kandydować.

Zapytaliśmy, co będzie jak mieszkańcy przyjdą na wybory, w końcu obowiązuje uchwalona w tej sprawie uchwała, gdzie termin wyznaczono na 18 lutego, godz. 17.30, sołtys odpowiedziała, że mieszkańcy nie przyjdą, bo ona ich poinformowała, że wyborów nie będzie…

Radna uważa, że to niepoważne. Wybory ustaliła rada, a to, że sołtys termin nie pasował, to zupełnie inna sprawa. Nie może być tak, że burmistrz czy sołtys wbrew prawu ustalają sobie inny termin niż ten, który wynika z uchwały. – A może radni nie zgodzą się na inną propozycję terminu? Skąd burmistrz ma pewność – powiedziała z przymrużeniem oka radna, bo doskonale wie, że burmistrz ma w radzie większość i jego radni raczej zrobią to, co im włodarz wskaże.