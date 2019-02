Zacznij pracę konsultantki Oriflame pod skrzydłami Top Liderów

Poszukujesz ciekawej pracy dorywczej, która może zmienić się w ciekawą i nietypową karierę? Nie musisz szukać daleko i godzić się na niewygodne dla siebie kompromisy. Elastyczne godziny pracy, możliwość dopasowania zarobków do własnych potrzeb i szansa rozwoju we własnym tempie to tylko niektóre z plusów, jakie niesie za sobą praca z Oriflame. Rozpocznij jako konsultantka pod skrzydłami Top Liderów i przekonaj się, jak daleko może zaprowadzić Cię kariera w branży kosmetycznej.

Praca w Oriflame – każdy zaczyna tu jako konsultant

Decydując się na współpracę z Oriflame nie musisz od razu podejmować decyzji o tym jak poważnie myślisz o rozwijaniu własnej kariery w branży kosmetycznej i handlu. Dla wielu osób praca z Oriflame to przede wszystkim sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy do kieszonkowego, stypendium czy etatowych zarobków i wiele osób poprzestaje na sprzedaży katalogowej nie myśląc nawet o dalszym rozwoju w branży.

Zależnie od Twojego zaangażowania i umiejętności sprzedażowych możesz zarobić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych co trzy tygodnie (okres katalogowy), a im dłuższy Twój staż pracy z Oriflame i im bardziej rozbudowana Twoja sieć stałych klientów i kontaktów wśród innych konsultantów, tym łatwiej i szybciej przyjdzie Ci zbieranie zamówień. Praca z Oriflame może wymagać od Ciebie zaledwie kilku godzin pracy w miesiącu, choć oczywiście to Ty decydujesz jak dużo czasu chcesz na nią poświęcić.

Możliwości rozwoju z Oriflame – pracuj pod skrzydłami Top Liderów

Jeśli sprzedaż katalogowa przychodzi Ci naturalnie i już od początku wiesz, że będziesz chciała spędzić z Oriflame znacznie więcej czasu, warto zainteresować się programami liderskimi i rozpocząć swoją karierę konsultanta pod skrzydłami Top Liderów. Osoby takie pracują zwykle w firmie od wielu lat i same rozpoczynały jako konsultanci, dzięki czemu mogą podzielić się z Tobą nie tylko cennymi wskazówkami odnośnie zwiększania swojej sprzedaży i budowania własnej sieci sprzedaży, ale też wiedzą o kosmetykach która znacząco ułatwi Ci pracę.

Top Liderów Oriflame można traktować tu jako swojego rodzaju mentorów, którzy na co dzień zajmują się między innymi rekrutacją konsultantów i opieką nad nimi. To dzięki liderom poznasz konsultantów w swoim zespole i nawiążesz nowe, ciekawe znajomości branżowe. To dzięki nim będziesz mieć szansę uczestniczenia w licznych szkoleniach i warsztatach, które przygotują Cię do dalszej pracy i rozwoju Twojej kariery z Oriflame. To liderzy będą w stanie najlepiej wytłumaczyć Ci na czym polega program biznesowy marki i w jaki sposób możesz przejść z poziomu konsultanta do pracy w charakterze lidera zespołu, osoby zajmującej się rekrutacją konsultantów czy nawet różnych stopni dyrektorskich, które zajmują wspomniani Top Liderzy. Oriflame daje swoim konsultantom naprawdę szerokie możliwości rozwoju zawodowego, a rozpoczęcie pracy z marką pod skrzydłami Top Liderów to najlepszy start dla Twojej przyszłej kariery.

Oriflame – jak dołączyć i co możesz zyskać?

Dołączenie do programu konsultantów Oriflame jest niezwykle proste – znajdź Top Liderów marki i za ich pośrednictwem wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy, lub zwyczajnie odwiedź stronę internetową marki i dołącz do klubu i przypadkowego zespołu konsultantów. Nikt nie jest pozostawiony tu samemu sobie, a jak podkreślają przedstawiciele Oriflame – wszyscy konsultanci mogą liczyć na wsparcie na pierwszych etapach swojej przygody z marką.

Rejestrując się w programie otrzymujesz dostęp do konta, przez które będziesz mogła realizować złożone u Ciebie zamówienia klientek. Konto upoważnia Cię do skorzystania z 20% zniżki, która obowiązuje zarówno na Twoje prywatne zakupy, jak i zakupy klientek. W tym drugim przypadku to właśnie wspomniane 20% stanowi Twoje wynagrodzenie – klientki płacą w cenach katalogowych, dlatego też im więcej zamówień złożysz, tym więcej na nich zarobisz!

Każdy konsultant zbiera za złożone przez siebie zamówienia specjalne punkty premiowe, które może wymienić na różnego rodzaju nagrody i rabaty. To świetna okazja, by lepiej poznać produkty marki i jeszcze bardziej zaangażować się w ich sprzedaż. Jeszcze więcej korzyści przyniesie Ci jednak rekrutowanie kolejnych konsultantów i budowa własnego zespołu! Nawet jeśli rozpoczynasz swoją przygodę pod skrzydłami Top Liderów, nic nie stoi na przeszkodzie być i Ty rozpoczęła działanie w ramach budowy sieci sprzedaży. Każdy nowy konsultant pod Twoją opieką oznacza dodatkowe premie i zarobki, a więc doskonały start dla Twojej kariery. Szukasz ciekawego sposobu na zarobki? Oriflame to gwarancja pracy, która nigdy się nie nudzi.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY