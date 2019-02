Worki na śmieci – jak wybrać? Jakie będą najlepsze ?

Większość z nas nie zwraca uwagi na to, jakie worki na śmieci wybiera. Zwykle uważamy, że jest to kwestia mało znacząca i decydujemy się po prostu na produkt najtańszy lub łatwo dostępny w sklepie, gdzie na co dzień robimy zakupy. Tymczasem z pomocą odpowiednich worków łatwo zadbamy o higienę i ekologię. Wyjaśniamy, jakie rodzaje worków są dostępne na polskim rynku i które z nich warto wybierać.

Na co zwracać uwagę, wybierając worki do śmieci?

Zanim zdecydujemy się na zakup worków do śmieci, warto przede wszystkim zastanowić się, do czego będą nam one potrzebne – jakie ilości i rodzaje odpadów chcemy wyrzucać. Dostępne w sklepach worki różnią się od siebie przede wszystkim pod względem pojemności. Ogromne, ponad 100-litrowe worki nie sprawdzą się zupełnie w mieszkaniu, gdzie mieszka tylko jedna osoba. Zanim taki worek całkowicie się zapełni, śmieci zaczną gnić. Z drugiej strony zbyt małe worki nie wystarczą na potrzeby dużej rodziny, ponadto będą zsuwały się z obręczy kosza. Kupując worki na śmieci, warto upewnić się, że będą one odpowiednio duże i łatwe w przenoszeniu. Bardzo ważną kwestią jest również wytrzymałość worków – nikt z nas nie chciałby, by worek się przedarł w trakcie wyrzucania śmieci.

Rodzaje worków na śmieci

Dostępne w Polskich sklepach worki do śmieci różnią się między sobą nie tylko pod względem pojemności, ale i sposobem zamykania. Najprostsze, klasyczne worki na śmieci, zwykle wykonane z folii, nie posiadają żadnego specjalnego zamknięcia. Aby podczas przenoszenia śmieci nie rozsypały się, należy związać brzegi takiego worka. Są to zwykle najtańsze worki w sklepach. Możemy również zdecydować się na worki posiadające pewne udogodnienia ułatwiające zamykanie. Bardzo praktycznym wyborem będą worki do śmieci z taśmą ściągającą (inna nazwa to worki na śmieci z zaciągiem). Wokół otworu worka zastosowano w tym przypadku dwie warstwy materiału, pomiędzy którymi umiejscowiona jest taśma. Gdy zaciągamy taśmę, otwór worka zamyka się. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nic nie wypadnie z worka. Inną wygodną alternatywą są worki na śmieci z uszami, które przypominają nieco sklepowe reklamówki.

Biodegradowalne worki do śmieci – najbardziej ekologiczne i przyjazne środowisku

Warto zwrócić uwagę również na materiał, z którego zostały wykonane worki na śmieci, które chcemy zakupić. Najpopularniejsze są foliowe worki na śmieci, które mogą się bardzo różnić między sobą pod względem grubości. Znajdziemy wśród nich zarówno bardzo cienkie worki, które sprawdzą się jedynie na drobne odpady w biurach i toaletach, jak i grube, specjalnie wzmacniane.

Najbardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego są biodegradowalne worki na śmieci. To worki wykonane z naturalnych składników, które samoczynnie ulegają rozkładowi, nie wyrządzając żadnej szkody glebie. Szacuje się, że zwykłe worki wykonane z plastikowej folii mogą rozkładać się nawet przez kilkaset lat, w tym czasie zatruwając ziemię. Biodegradowalne worki na śmieci są zwykle bardzo wytrzymałe i posiadają praktyczne uchwyty, dlatego też stanowią doskonały wybór dla świadomych konsumentów, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego.