Tunele foliowe w ofercie sklepu internetowego

Tunele foliowe pomogą stworzyć wymarzoną uprawę roślin, warzyw lub owoców. Jeżeli jednak zależy ci na zakupie porządnych rozwiązań, musisz pamiętać o kilku rzeczach.

Mając je na uwadze z pewnością uda ci się znaleźć tunel w dobrej cenie, który sprawdzi się nawet przez okres kilku sezonów. Tym samym oszczędzisz czas oraz pieniądze.

Czy warto kupić używane tunele foliowe?

Bez większego problemu można obecnie znaleźć oferty używanych tuneli foliowych, które kuszą niską ceną i zachęcającymi do zakupu ciekawymi opisami. Zanim jednak podejmiesz decyzję o takim zakupie, warto przemyśleć czy rzeczywiście faktyczny stan sprzedawanego tunelu jest zgodny z opisem. Wybierając używane tunele w celu zaoszczędzenia nigdy nie ma się tak naprawdę pewności czy takie foliaki były prawidłowo użytkowane, a co za tym idzie ich żywotność może być bardzo ograniczona. Jednocześnie różnice w cenach nie są szczególnie wysokie, więc czasami lepiej dopłacić niewielką kwotę i cieszyć się z zakupu nowego tunelu, który na pewno spełni oczekiwania klienta. Wybierając natomiast tunele foliowe z oferty sklepu internetowego specjalizującego się w takim asortymencie można uzyskać bardzo przystępne ceny, które idą w parze z jakością. Tego ostatniego nigdy nie zagwarantują sprzedawcy handlujący używanymi foliakami.

Stosunek ceny do jakości

Porządna folia tunelowa musi być gruba, mocna, a jednocześnie charakteryzować się odpornością UV oraz zapewniać prawidłowe przepuszczanie promieni słonecznych. Do tego musi gwarantować odpowiednie ich rozproszenie. Tylko wtedy będzie można stworzyć warunki do idealnej uprawy, co przełoży się na lepszy wzrost i rozwój warzyw oraz owoców. Trudno zatem oczekiwać, że sprzedawca oferujący tunel foliowy po podejrzanie niskiej cenie da klientowi gwarancję, że jego produkt spełnia wszystkie te wymogi. Nawet jeżeli taki zakup z początku będzie się wydawać trafiony, to istnieje duże ryzyko, że w następnym sezonie trzeba będzie ponownie ponieść koszty związane z zakupem folii. Dodatkowo przy takich pracach zazwyczaj schodzi wiele czasu, który lepiej byłoby spędzić w przyjemniejszy sposób. Nic więc dziwnego, że wielu klientów, którzy w przeszłości próbowali zaoszczędzić na zakupie tanich lub używanych tuneli więcej nie popełnia tego błędu i wybiera porządne rozwiązania z oferty sklepu internetowego. Za takim wyborem przemawia również to, że niezależnie od problemów jakie mogą pojawić się przy wyborze lub montażu tunelu, zawsze można liczyć na szybką i fachową pomoc sprzedawcy. Firma ma wieloletnie doświadczenie w handlu tunelami i tak naprawdę nie ma takiego problemu, z którym jej pracownicy nie byliby w stanie sobie poradzić.

Popularne rodzaje tuneli ogrodowych

W przypadku dobrych jakościowo tuneli foliowych oprócz samej folii bardzo ważne jest również to, w jaki sposób i z jakich materiałów wykonana została konstrukcja. Najczęściej stosuje się do tego rury z PCV o grubości 32 mm lub rury metalowe o nieco mniejszym przekroju. Jak nietrudno się domyślić, jakże z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, z czego należy sobie zdawać sprawę podczas zakupu konkretnej konstrukcji. Przykładowo, rury PCV nie będą ulegały korozji, co wydłuży ich żywotność. Tym samym są one bardzo odporne na czynniki atmosferyczne, a te potrafią mieć niszczący wpływ na tunele foliowe. Nie da się również pominąć faktu, że konstrukcje tuneli foliowych wykonanych z rurek PCV są dużo tańsze. W razie potrzeby nie będzie też większego problemu z przestawieniem tunelu w inne miejsce. Z drugiej strony tunele ze stelażem z rurek metalowych są bardziej solidne, więc nawet przy największych wichurach nie trzeba się będzie obawiać o to, że tunel rozleci się na kawałki. Oba rodzaje wspomnianych tuneli można w wygodny sposób zamówić przez internet na stronie https://www.meblobranie.pl/tunele-foliowe-ogrodnicze, gdzie dostępne są szczegółowe opisy wszystkich rodzajów folii, konstrukcji oraz liczne porady i inspiracje dla osób zainteresowanych własną uprawą warzyw i owoców. Ostateczny wybór konstrukcji tuneli ogrodniczych najlepiej skonsultować ze sprzedawcą. W celu szybkiego dobrania odpowiedniego rozwiązania warto opisać miejsce, w którym planuje się postawić tunel oraz powiedzieć co będzie się chciało uprawiać.

Czy tunel foliowy to niezbędny zakup?

Znasz już więc odpowiedź na pytanie o tunele ogrodowe – gdzie kupić? Wiele osób zastanawia się jednak nad sensem takiego zakupu. Tutaj natomiast nie powinno być żadnych wątpliwości, gdyż odpowiednio zaprojektowane tunele z dobrą folią w ogromnym stopniu ułatwią uprawę niezależnie od tego czy chodzi o kwiaty, warzywa czy też owoce. Tunele zapewniają świetną ochronę przed zbyt dużym nasłonecznieniem, obfitymi opadami, wiatrem oraz spadkami temperatury. Chronią również przed szkodliwymi promieniami UV. Jest to więc jeden z podstawowych zakupów, o których powinieneś pomyśleć jeżeli chcesz samemu uprawiać rośliny.

