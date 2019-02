Sposoby montażu uchwytów ściennych do poręczy

Poręcze naścienne są często stosowanym rozwiązaniem zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Wyróżniają się one specyficznym sposobem montażu. Wynika on z faktu, że sama poręcz musi być przymocowana do ściany, a to wymaga dodatkowych elementów. Ten artykuł w szczegółowy sposób zaprezentuje, jak dokładnie wygląda ten proces i czym się charakteryzuje.

Zasady montażu do ściany poręczy ze stali nierdzewnej

Na samym początku należy zaznaczyć, że zasady montażu do ściany poręczy ze stali nierdzewnej są takie, że pracy w tym zakresie muszą być wykonywane w odpowiedniej kolejności. Ta natomiast określana jest indywidualnie dla każdego projektu. Zależy w głównej mierze od rodzaju zastosowanych uchwytów ściennych. Pierwszym krokiem powinno być zaznaczenie na ścianie miejsc. gdzie wstawione mają być uchwyty. Następnie oznacza się miejsca wbicia kołków albo wkręcenia wkrętów. Kolejnym krokiem jest wykonanie otworów w ścianie. Jeśli ściana jest betonowa, konieczne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i zwrócenie szczególnej uwagi, żeby nie powstały pęknięcia. W trakcie wiercenia zaleca się stosować odkurzacz, którym będziemy odkurzać spod wiertła resztki betonu i pyłu.

Montaż poręczy naściennych

Po tym, jak wszystkie uchwyty zostały założone, można przejść do następnego etapu, którym jest montaż poręczy naściennych. Sam montaż jest stosunkowo prosty. Wystarczy jedynie zamocować poręcz ze stali nierdzewnej na uchwytach. Każdy model wymaga indywidualnej metody mocowania. W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na taką sytuację, kiedy w trakcie wiercenia wiertło zacznie się zatrzymywać. Spowodowane jest to wpływem miękkiej powierzchni, która stawia opór wiertłu. Jeśli takie coś ma miejsce zaleca się wzmocnić taki fragment specjalną zaprawą na bazie cementu, żeby nabrał odpowiedniej wytrzymałości.

Zalety poręczy naściennych

Główne zalety poręczy naściennych wynikają z faktu, że nie są one zależne od schodów, ponieważ nie są one montowane bezpośrednio do nich. Dzięki temu poręcze naścienne ze stali nierdzewnej pasują idealnie do każdego rodzaju schodów, niezależnie od poziomu skomplikowania ich konstrukcji. Ponadto należy pamiętać o pozostałych ich zaletach takich jak:

Wykonanie z materiałów bezpiecznych dla środowiska

Praktyczność poręcze takie łatwo zamontować i w razie konieczności zdemontować

Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych, co jest charakterystyczne dla wszystkich produktów wykonanych ze stali nierdzewnej

Trwałość, poręcze takie są niezwykle wytrzymałe, co gwarantuje, że zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych.

Uchwyty naścienne są tanim elementem, który w dużym stopniu ułatwiają montaż poręczy schodowej. Dzięki montażowi na ścianie konstrukcja samych schodów pozostaje całkowicie niezależna od balustrady, jednocześnie gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa. Sam montaż także przebiega stosunkowo łatwo i szybko, co powinno dodatkowo wpłynąć na korzyść tego rozwiązania.

Artykuł stworzony pod przewodnictwem https://chrom-system.pl/