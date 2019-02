Sport, a sprawność seksualna

Problem z potencją i niskim libido pojawia się u wielu osób. Przyczyn tych problemów jest wiele. Od nieprawidłowej diety do braku aktywności fizycznej. Jest jeszcze wiele osób, które nie wierzą w to, że sport może przyczynić się nie tylko do zwiększenia ochoty na seks, ale również do poprawienia sprawności seksualnej. Okazuje się, że u niektórych osób to bieganie ma lepsze działanie na zmysły od niebieskich tabletek, czy też seksownej bielizny. Dodatkowo sport sprawia, że mamy większą wytrzymałość, co daje lepsze efekty w łóżku, dłuższe stosunki, a także więcej przyjemności ze zbliżeń. Koniecznie sprawdź, jak aktywność fizyczna wpływa na sprawność seksualną

Bieganie, a lepsze wyniki w łóżku





Sport i seks to czynności, które mają podobny wpływ na nasz organizm. Obie te czynności sprawiają nam dużo przyjemności, a także poprawiają nasze samopoczucie. Poza tym sport ma wpływ na seks. Badania naukowe wykazują, że aktywność fizyczna sprawia, że do życia seksualnego wkracza wiele korzystnych zmian.

Aktywność fizyczna wprowadza wiele zmian w organizmie człowieka, a także wpływa na pracę jego umysłu. To może prowadzić do pojawienia się wielu zmian w życiu, które zapoczątkują korzystne i nieocenione zmiany w sypialni. Sport sprawia, że ludzie zaczynają zwracać większą uwagę, na to, co jedzą oraz ich celem staje się utrzymanie prawidłowej masy ciała. Tak więc dzięki temu dbamy o swoje zdrowie i ciało. To sprawia, że kondycja całego ciała zaczyna się poprawiać i znacząco zwiększać. Skóra wygląda lepiej, ponieważ staje się ona jędrniejsza, a dodatkowo dzięki aktywności fizycznej stajemy się bardziej świadomi swojego ciała. To działa korzystnie na nasz nastrój, a przede wszystkim na samoocenę. A jeśli zmienia się nasze postrzeganie samych siebie (oczywiście na lepsze), to ma to pozytywny wpływ na nasze życie seksualne.

(Sprawdź recenzję – https://lepszyseks.info.pl/vigrax-sklad-i-opinie-sekret-tajemniczych-tabletek/)



Warto teraz przytoczyć kilka przykładów. Pierwszym są badania wykonane na Uniwersytecie Harvard. Badania te wykazały, że osoby mające 40-60 lat i są aktywne fizycznie, uprawiają seks bardzo często, dorównując wynikami dwudziestolatkom, którzy prowadzą siedzący tryb życia. Sport ma szczególny wpływ na osoby, które są w stałych związkach. Po pierwsze stają się one pewniejsze siebie, a to sprawia, że znacznie częściej pozwalają sobie na zrobienie czegoś nowego i poniesienie się emocjom. Sport więc sprawia, że znika rutyna seksualna w stałych związkach. Nie oznacza to jednak, że nagle będziecie uprawiać seks w miejscach publicznych, ale częściej pozwolicie sobie na więcej szaleństwa i spontaniczności w łóżku. To jakie zmiany zajdą w waszym życiu seksualnym, zelży głównie od tego, jaki macie charakter i co wam się najbardziej podoba.





Większe chęci na seks i pieszczoty

Trzeba jednak zaznaczyć, że zwiększenie się chęci na seks i zbliżenia z parterem nie zalezą tylko od czynników psychologicznych. Sport ma również wpływ na pracę układu hormonalnego. Takie zmiany sprawiają, że podnosi się u nas poziom libido, a więc wzrasta ochota na seks. Z naukowego punktu widzenia podczas uprawiania sportu w organizmie zwiększa się stężenie hormonów, które odpowiadają za nasze dobre samopoczucie na nastrój, a także odczuwanie przyjemności. Te hormony to dopamina, endorfiny i serotonina.



Dodatkowo sport sprawia, że zwiększa się poziom testosteronu, a jest to hormon, który zwiększa uczucie pożądania. Ma on takie działanie nie tylko na organizm mężczyzn, ale również kobiet. Podniesiony poziom męskich hormonów płciowych w organizmie zwiększa uczucie żądzy, a te zmiany również zachodzą w organizmie kobiety i mężczyzny. Okazuje się więc, że zwiększenie aktywności fizycznej sprawia, że nie mamy problemów z kondycją, ale również ze znalezieniem ochoty na seks. Tak więc kilkugodzinne ćwiczenia tygodniowo sprawią, że zwiększa się nasze libido, mamy lepszą kondycję seksualną, a także łatwiej jest nam przejąć kontrolę nad własnym ciałem. To daje nam jeszcze więcej korzyści. Kobiety i mężczyźni, którzy znają swoje ciało wiedzą, jakich czynników ono potrzebuje, a dzięki temu łatwiej jest im się zrelaksować i osiągnąć orgazm.



Aktywność fizyczna daje nam wiele korzyści i zwiększa nasze walory, które przyczyniają się do poprawienia jakości życia seksualnego. Dzięki temu, że masz lepszą kondycję, a także zwiększa się u ciebie poziom energii, łatwiej będzie ci utrzymać szybkie tempo stosunku, a także wydłużyć jego czas. To sprawia, że wasze potencjały seksualne znacząco się zwiększają. Dodatkowo mężczyźni powinni pamiętać, że regularna aktywność fizyczna sprawia, że zmniejsza się ryzyko impotencji. Sport poprawia przepływ krwi, a dzięki temu poprawia się krążenie krwi w narządach rodnych. Osiągnięcie wzwodu więc nie będzie problemem mężczyzn wysportowanych. Wykonano wiele badań na temat tego, jak sport wpływa na aktywność seksualną mężczyzn i kobiet. W obu przypadkach obserwuje się korzystnie zmiany w obrębie życia intymnego dzięki aktywności fizycznej.