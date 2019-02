Kolejna dyskryminacja APN Talent? Rodzice postanowili walczyć

Niestety słowa te nijak się mają do rzeczywistości, bo np. niezależny klub APN Talent z Trzebnicy od dawna nie może korzystać z piłkarskich boisk, a dzieci tańczące w Sofiji nie mogą korzystać z gminnych sal.

Małym piłkarzom zabroniono korzystać z boisk piłkarskich w Trzebnicy i dlatego musiały jeździć do Pawłowa Trzebnickiego i Wiszni Małej, gdzie burmistrz Prusic Igor Bandrowicz i wójt Jakub Bronowicki chętnie użyczyli im swoje obiekty.

Tymczasem w trzebnickiej Polonii zaczęło dziać się coś niedobrego

W styczniu w ramach tak zwanego Polonia Cup, zorganizowano turniej piłkarski dla dzieci. Stowarzyszenie Polonia Trzebnica na ten cel z gminy dostała aż 47.100 zł.

Na turniej zapisała się także jedna z drużyn innego trzebnickiego stowarzyszenia piłkarskiego czyli APN Talent. Początkowo drużyna została przyjęta, ale tuż przed turniejem poinformowano działaczy, że ze względu na żałobę związaną z brutalnym zabójstwem prezydenta Gdańska rozgrywki zostają odwołane.

Okazało się, że taką informację skierowano tylko do APN,

a wszystko było kłamstwem

i zawody w zaplanowanych dniach przeprowadzono!

Dzieci, rodzice i działacze byli rozgoryczeni. Zniesmaczeni całą sytuacją byli także przedstawiciele innych klubów, którzy komentowali sprawę na Facebooku. Z informacji przekazanych nam przez działaczy APN wynika, że nieoficjalnie działacze Polonii powiedzieli im, że zostali przymuszeni, by mówić o odwołaniu turnieju, bo burmistrz nie zgodził się na udział w nim dzieci z APN Talent. Tego było już za wiele.

Zarząd stowarzyszenia APN Talent napisał oficjalne pismo do prezesa Polonii Trzebnica, w którym domagano się wyjaśnień. Pismo pozostało bez odpowiedzi. Okazało się też, że prezes Polonii Kamil Kwaśniak nagle zrezygnował z funkcji.

Działacze napisali więc do burmistrza Marka Długozimy. Domagają się, wyjaśnień i chcą wiedzieć dlaczego i kto zdecydował o wykluczeniu ich klubu z rozgrywek.

Ponadto wnieśli o przeprowadzenie szczegółowej kontroli przeznaczonej na ten cel dotacji, bo jak wskazali kwota została przyznana na zadanie pod nazwą: „Propagowanie wśród mieszkańców Gminy Trzebnica zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział różnych grup wiekowych w zajęciach sportowych – zawody piłkarskie”. Dalej działacze piszą, że z powodu wykluczenia ich drużyny, „nie tylko nie zaistniało propagowanie wśród mieszkańców Gminy Trzebnica zdrowego stylu życia. nie było aktywnego udziału w zawodach piłkarskich. ale był za to pokaz niedopuszczalnych, niesportowych praktyk. W naszej ocenie przyznana dotacja winna zostać w całości zwrócona do budżetu Gminy.” Pismo do urzędu wpłynęło 11 lutego.

Radna wzywa do wyjaśnienia sprawy