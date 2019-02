Bal charytatywny dla Kamili Musik

W minioną sobotę, 16 lutego w Rivierze w Prusicach odbył się bal charytatywny na rzecz Kamili Musik.

Głównym celem balu, oprócz oczywiście wspaniałej zabawy, było pozyskanie wsparcia finansowego dla pani Kamili.

Przypomnijmy, że pani Kamila cały czas dochodzi do pełnego zdrowia po tragicznym wypadku, który dotknął ją i jej rodzinę. To był jeden z najtragiczniejszych wypadków, które zdarzyły się na drodze krajowej nr 5. W piątek 12 maja 2017 młode małżeństwo, Kamila i Krzysztof wybrali się z malutkim synkiem na rowery. Kiedy dochodzili do przejścia dla pieszych, zdarzyła się tragedia. Kierowca tira nie wyhamował, jego naczepa „złamała się” i uderzyła w małżeństwo i dziecko. Krzysztof zginął na miejscu, Kamilę zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe, ponieważ była bardzo poturbowana. Miłosz wbił się razem z rowerowym fotelikiem w ziemię. To chyba uratowało mu życie, bo maluch miał tylko kilka zadrapań.

Bal zorganizowała Rada Rodziców szkoły w Skokowej, której przewodniczy Aleksandra Freus. Na bal przybyli włodarze Gminy Prusice i powiatu trzebnickiego w osobach burmistrza Igora Bandrowicza i wicestarosty Grzegorza Terebuna. Impreza zakończyła się wielkim sukcesem. Z ogromną satysfakcją informujemy, że w trakcie wspaniałej zabawy organizatorzy zebrali 13 560 zł wsparcia dla Kamili i 2 800 zł dla Rady Rodziców, na potrzeby szkoły w Skokowej.

Gwoździem programu była licytacja produktów dostarczonych przez licznych sponsorów imprezy. Prowadzili ją prawdziwi profesjonaliści: Ola Freus i Artur Bagiński. Szczególnie wielkie emocje wzbudziła sprzedaż portretu burmistrza Igora Bandrowicza i dwuosobowej kanapy – siedziska. Organizatorzy nie ukrywają, że wynik balu przerósł ich oczekiwania. – Jesteśmy bardzo zbudowani hojnością gości i sponsorów. Z całego serca dziękujemy za okazane serce i pomoc. – podsumowuje Andrzej Grzegorzewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej.