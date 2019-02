Teren po ZGK sprzedany. Czy powstaną bloki?

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śl. burmistrz Arkadiusz Poprawa poinformował, że gmina sprzedała teren, który zajmował Zakład Gospodarki Komunalnej. Chodzi o nieruchomość u zbiegu ulic M. Skłodowskiej – Curie i ul. Wąskiej.

– Niedługo podpiszemy akt notarialny. Termin oddania tego terenu mamy wyznaczony na koniec czerwca. Zakład ma tam jeszcze trochę swoich rzeczy i musimy je stamtąd zabrać – mówił burmistrz.

Artur Przystarz, radny, dopytywał jaką kwotę udało się otrzymać ze sprzedaży, a także czy te pieniądze będą przeznaczone na inwestycje.

– Z wyceny biegłego wynikało, że teren jest wart około 1,4 mln zł. Oferentów było dwóch, a postąpienie było jedno. Nieruchomość została sprzedana za 1,4 mln zł. Jeśli chodzi o pieniądze ze sprzedaży, to nie jest tak, że to nasz dodatkowy przychód. Układając budżet, który państwo przegłosowaliście, założyliśmy wpływy (ze sprzedaży majątku – przyp. red.) na poziomie 4 mln zł. To jest jeden z elementów, który założyliśmy. Niestety nie jest to dodatkowy, ekstra dochód. Przy okazji powiem, bo również mieszkańcy o to pytają, że w planie (zagospodarowania terenu – przyp. red.) jest tam przewidziane budownictwo wielorodzinne – powiedział Arkadiusz Poprawa.