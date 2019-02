Krościna Mała a wcale nie mała

Regularnie odwiedzamy zebrania wiejskie, na których wybierani są nowi sołtysi oraz rady sołeckie. Tym razem byliśmy na zebraniu w miejscowości należącej do Gminy Prusice.

W Krościnie Małej kadencję sołtysa pełniła Anna Krzyżak-Puknel, która spytana jak ocenia swoją pracę, odpowiedziała – To, zaledwie ostatnie dwa lata jestem sołtysem. My możemy dodać, że jako jedyna dotąd złożyła sprawozdanie z działalności na piśmie, oto jego treść.

– Dziękuję za pomoc i wsparcie mieszkańców i Rady Sołeckiej. Najważniejszym i chyba największym osiągnięciem mieszkańców było zorganizowanie Dożynek Gminnych w naszej wsi. Został doposażony plac zabaw w nowe urządzenia, a na ten rok zamówione są kolejne. Na klomby została zamówiona agrowłóknina oraz część kory, gdyż pozostałą część podarowali mieszkańcy. Zakupiono nową kosę oraz naprawiono kosiarkę. Odbyły się imprezy i wyjazdy integracyjne (Dzień Kobiet, ogniska, wyjazd na Jarmark Bożenarodzeniowy we Wrocławiu oraz wyjazd do Karpacza). Co roku sołectwo wystawia stoisko na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Zostały zakupione flagi. Za udział w dożynkach i wykonanie Korony Żniwnej otrzymaliśmy 500 zł, które zostały przeznaczone na zakup warnika do wody oraz filtrowego kociołka na zupę.

Po jej wystąpieniu przystąpiono do wyboru komisji wyborczej w składzie – Klaudia Tarnowska, Kamila Borowiecka oraz Joanna Krzyżak.

Czas, w którym były przygotowywane karty do głosowania, był okazją na dyskusję

Głos zabrała Barbara Borowiecka wnioskując, aby planowane środki na drogę do Budzicza przeznaczyć na wsparcie finansów trzebnickiego szpitala. Argumentowała, że wszyscy tam się leczymy i nie powinno dopuścić się do upadku tej placówki.

Burmistrz odpowiedział, że takie decyzje należą do Rady Powiatu. To powiat wspiera szpital, a nie gmina. Władze Centralne zaś zamiast na szpitale, to wydają miliard złotych na telewizję. Gdzie tu jest troską o obywatela?

Sekretarz Wiktor Ziomek dodał – Szpital powstał z trzech szpitali wraz z długami, a budynki powiatu przekazane zostały na szkołę muzyczną i teren przejęła gmina Trzebnica za darmo.

Po dyskusji przyszedł czas na głosowanie

Sołtys – Anna Krzyżak – Puknel

Na sołtysa wsi Krościna Mała została wybrana jednogłośnie, Anna Krzyżak-Puknel, z kolei do Rady Sołeckiej wybrano: Mateusza Koszylę, Tomasza Szydełko, Grzegorza Szydełko i Katarzynę Boroszewską. Gratulujemy.