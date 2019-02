Odkryli niewybuchy i kości

Niecodziennego i niebezpiecznego odkrycia dokonali pracownicy jednej z firm, podczas prac ziemnych. Choć od zakończenia II Wojny Światowej mija 75 lat, w ziemi można się jeszcze natknąć na niewybuchy.

Na początku lutego w Krynicznie prowadzone były prace ziemne. Jak powiedział nam Dariusz Zajączkowski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej, tuż po godz. 17 strażacy zostali wezwani ponieważ podczas prac ziemnych na jednej z posesji, znaleziono niewybuchy z okresu II Wojny Światowej.

Na miejsce wezwano patrol saperski. Strażacy oświetlali miejsce pracy specjalistów przy pomocy agregatu. Po zabraniu niewybuchów, niemal w tym samym miejscu znaleziono szczątki biologiczne – kości, a także włosy. Podejrzewano, że mogły to być szczątki ludzkie z czasów II Wojny Światowej, dlatego też na miejsce przyjechał prokurator.

– Mężczyzna, który pracował koparką natrafił na trzy przedmioty przypominające niewybuchy. Potwierdzono, że były to pociski artyleryjskie. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego pilnowano, aby do niebezpieczeństwa nie zbliżały się osoby postronne. Saperzy zneutralizowali wybuch. Podczas prac natrafiono także na kości, które wyglądem i wielkością przypominały kości zwierzęce. Ponadto natrafiono na dwa kolejne pociski. Patrol saperski zajął się wszystkimi niewybuchami. Na miejsce wezwano prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Trzebnicy, a także technika kryminalistyki i funkcjonariuszy wydziału kryminalistyki. Wykonali oni czynności, które mają ustalić, czy odnalezione szczątki były ludzie czy zwierzęce – powiedział policjant i dodał, że na miejscu nie było co do tego pewności.