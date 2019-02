Drasnąłem radiowóz, a zabrali mi prawo jazdy

Marcin Pluta jechał z kolegą przez Trzebnicę. Jak mówi, na ulicy ks. dziekana Bochenka było bardzo ślisko. – Jechaliśmy powolutku. Mimo tego, kiedy auto przed nami zahamowało, a ja wcisnąłem hamulec, samochód jechał dalej. Moje auto uderzyło przodem w tył samochodu, który stał przede mną. Pech chciał, że było to auto policyjne – mówi pan Marcin. Kiedy mężczyzna przyszedł do naszej redakcji i opowiadał nam o zajściu, był z nim kolega, świadek całego zdarzenia, który wtedy z nim jechał. – To była prawdziwa ślizgawica na ulicy. Widziałem, że Marcin zahamował, a i tak uderzył w radiowóz. Zdziwiło mnie to, co stało się później.

Strat praktycznie nie ma, zabrali prawo jazdy – twierdzi pan Marcin, Policjanci tłumaczą, że postępowali zgodnie z literą prawa.

