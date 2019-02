Przypominamy, że w sprzedaży jest 8/2019 numer NOWej. Sprawdź co w numerze

Drodzy Czytelnicy dziękujemy, że jesteście z Nami. Dziękujemy, że dostarczacie nam tematów i materiałów do publikacji. Cały czas jesteśmy do Waszej dyspozycji i czekamy na informacje, co was niepokoi, denerwuje i co powinno znaleźć się w gazecie.

W numerze:

Zrobiło się ciepło, płoną trawy

Odeszli

Ceny paliw

Parkingowe „deja vu”

Wypuszczony z posesji pies wpadł mu pod koła

Spłonęło poddasze domku jednorodzinnego

Kolizja na Kolejowej

Pożar sadzy w kominie z wkładem

Wydawało się im, że czują gaz

Szczeniaczek znaleziony w reklamówce

Sprzątajcie po psach

Straciła przytomność

Pożar przy zamku

Jak podzielono gminne pieniądze?

Wyjazd na „eskę” ma być bezpieczniejszy

Młodzi ludzie roztrzaskali się na drzewie

Co robi władza?

Kto majstruje przy wyborach sołtysa?

Dyskryminacja? Rodzice postanowili walczyć

Ile w tym roku dostaną sołectwa Gminy Trzebnica?

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

Zapaliły się sadze

Czują się oszukani. Co się stało z udziałami spółdzielców?

W Pawłowie nowy sołtys

Radna została wybrana

Malarstwo i muzyka w dniu świętego Walentego

Rozdzielono środki na zadania publiczne w Prusicach

O krok od tragedii: „cichy zabójca” w domu

Zapraszamy, tu warto byc!

Repertuar kin

Superksiężyc 2019

Wieści w Brzasku

Informator Powiatowy

Dzieciaki mogły ciekawie spędzić czas

„Milord de Paris” na Walentynki

Listy do przyjaciół – „2”

Pijany kierowca sam się pogrążył

Gala wręczenia Stypendiów Starosty Powiatu Trzebnickiego w roku szkolnym 2018/2019

Rewitalizacja Kryniczna

Budowa gazociągu

Podpalono drzewo w lesie bukowym

Zatańczą poloneza

Czarnuszka

Przedszkolaki na Dzień Babci i Dziadka

Ferie w przedszkolu mogą być ciekawe

Ogłoszenia lekarskie

Stypendia Burmistrza rozdane

Nowi Sołtysi w Gminie Prusice zostali wybrani!

Kierowca: gdzie jest policja

Szkoła Podstawowa nie ma nic wspólnego z „anonimem”

OGŁOSZENIA DROBNE

Wielki sukces balu dla Kamili

SPORT