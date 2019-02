Przygotuj pączki w domu. Przepis na Bezowe pączki

Już jutro Tłusty Czwartek, więc wypada w tym dniu troszkę „pogrzeszyć”… Jeśli należysz do osób, które same chcą wszystko przygotowywać, to poniżej przedstawiamy przepis na pyszne pączki27 według receptury od samego Adama Kosowskiego, właściciela obornickiej cukierni Beza.

Składniki na ok. 40 sztuk:

1 kg mąki pszennej

50 g świeżych drożdży

100 – 150 g cukru

500 ml mleka

6 żółtek

1 całe jajko

5 – 6 łyżek oleju lub 100 g masła

małe opakowanie cukru wanilinowego

40 ml spirytusu

sok i skórka otarta z 1 cytryny

pół łyżeczki soli

konfitura do nadziania

Wykonanie:

Mąkę przesiać, wymieszać z drożdżowym rozczynem. Dodać pozostałe składniki. Ciasto wyrobić, pod koniec dodając rozpuszczony tłuszcz i wyrabiać jeszcze kilka minut – aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. Po wygnieceniu uformować w kulę i przełożyć do miski oprószonej mąką. Przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny. Po tym czasie ciasto powinno podwoić objętość.

Wyrośnięte ciasto wyjąć na oprószony mąką blat i przez chwilę wyrabiać. Formować ręcznie, odrywając kawałki ciasta ważące ok. 50 g. W zależności od pomysłu – nadziać pączek łyżką dżemu lub konfitury, zwracając uwagę, by ciasto było dokładnie sklejone, a dżem nie wypłynął podczas smażenia. Pączki znów przykryć i pozostawić w cieple do podwojenia objętości (około 20 – 25 minut). Smażyć w głębokim tłuszczu, w temperaturze 175ºC, z obu stron, na złoty kolor. Po wyjęciu, osączyć na papierowym ręczniczku i udekorować posypką lub lukrem.