Pożyczki przez internet: łatwe pieniądze na trudne sytuacje

Niespodziewane sytuacje życiowe, jak na przykład choroba czy utrata pracy, często wymagają nagłego zdobycia dodatkowych środków finansowych. Jeszcze niedawno wiązało się to z koniecznością odwiedzenia banku (lub innej instytucji, która oferowała szybkie pożyczki w gotówce). Na szczęście w XXI wieku nie trzeba wychodzić z domu, by w razie naglącej potrzeby pożyczyć pieniądze – umożliwiają to pożyczki online.

Czy pożyczki pozabankowe są bezpieczne?

Pożyczki pozabankowe są równie legalne i bezpieczne, co tradycyjne kredyty bankowe. Trzeba tylko pamiętać o kilku prostych zasadach, które pozwolą uchronić cię przed potencjalnymi oszustami, jeżeli decydujesz się na pożyczki online:

Zawsze wybieraj sprawdzone, dobrze oceniane źródło. W razie wątpliwości zapytaj o opinię znajomych lub innych użytkowników. Najlepiej sprawdź też, jakie pożyczki online są rekomendowane przez serwisy porównujące usługi tego typu

Świetnym wyznacznikiem może być też wiarygodnie wyglądająca strona internetowa: jeśli adres lub grafiki wyglądają podejrzanie, nie podawaj żadnych danych!

Pożyczaj w lokalnej walucie (jeśli mieszkasz w Polsce, są to złotówki)

Uważnie czytaj wniosek i umowę, zanim do czegoś się zobowiążesz. Zwróć szczególną uwagę na załączniki (na przykład tabelę opłat i prowizji.

Weź pod uwagę termin spłaty: niektóre instytucje naliczają wysokie opłaty, jeżeli nie będziesz spłacał zobowiązania terminowo

Dowiedz się, w jakich okolicznościach może nastąpić odstąpienie od umowy i jakie są jego konsekwencje

Dokładnie zapoznaj się z realnymi kosztami pożyczki (RRSO, prowizja, oprocentowanie)

Pożyczki na konto – szybkie i wygodne

Pożyczki online mają wiele zalet. Są bardzo wygodne, ponieważ nie musisz wychodzić z domu, by otrzymać pieniądze. Większość z instytucji finansowych udzielających tego typu pożyczek działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – nie musisz więc dostosowywać się do pory otwarcia banku, jeżeli nagle potrzebujesz dodatkowych środków na koncie. Podmioty udzielające pożyczek online cechuje również znacznie wyższy procent akceptowanych wniosków, niż w tradycyjnych bankach. Tego rodzaju pożyczki są więc wielkim ułatwieniem dla osób o negatywnej historii spłaty poprzednich kredytów, osób z dużą ilością aktualnie zaciągniętych zobowiązań lub figurujących w rejestrze dłużników. Dodatkowo, nie ma konieczności przedstawiania szeregu dokumentów podczas składania wniosku (co zazwyczaj ma miejsce w banku) – zazwyczaj wystarczy dowód osobisty. Ogromnym atutem jest również natychmiastowa wypłata środków: jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pieniądze znajdują się na twoim rachunku już kilka chwil po podpisaniu umowy.

Gdzie znaleźć najlepsze pożyczki online?

Wiele instytucji oferuje szybkie pożyczki przez internet. Osobie niezaznajomionej z tematem i nieposiadającej wiedzy z zakresu prawa oraz finansów trudno jest samodzielnie wybrać najbardziej korzystną ofertę. Takie osoby są również narażone na oszustów i lichwiarzy, którzy pożyczają pieniądze na nieuczciwych warunkach, działają nielegalnie lub wyciągają od użytkowników ich dane. Dlatego warto jest skorzystać z pomocy internetowej porównywarki ofert. Taki serwis pomaga wybrać najlepszą opcję, dopasowaną do konkretnych potrzeb klienta. Stanowi również gwarancję bezpieczeństwa, ponieważ zawarte tam oferty są sprawdzone i można korzystać z nich bez obaw o swoją prywatność lub uczciwość podmiotu udzielającego pożyczki przez internet na konto.