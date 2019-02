Ponad 300 tys. zł dotacji dla jednego stowarzyszenia. Chcemy sprawdzić, na co wydano taką sumę?

Polonia Trzebnica, jako jedyne stowarzyszenie piłkarskie z Trzebnicy, może korzystać z boisk na stadionie „Fair Play Arena”. Czy takie zasady są Fair? Dodatkowo, prywatne stowarzyszenie TSSR Polonia Trzebnica, w 2018 roku dostało ponad 300 tys. zł z budżetu gminy, w ramach dotacji, przyznanych w ogłoszonych, trzech otwartych konkursach. „TSSR Polonia Trzebnica” jest stowarzyszeniem, które otrzymało największą sumę dotacji. Chcemy sprawdzić jaką ofertę złożono i przede wszystkim na co wydano tak gigantyczną sumę?

Do gminy wysłaliśmy 3 wnioski, o wgląd w dokumenty i rozliczenia. Co ważne, rozliczenia wszelkich dotacji są jawne i powinny być jak najbardziej transparentne. Mamy nadzieję, że burmistrz Marek Długozima nie będzie miał nic do ukrycia i jak najszybciej udostępni nam do wglądu pełną dokumentację.

To maile, które zostały wysłane do burmistrza: