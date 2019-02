Pomoce naukowe online dla każdego ucznia

Żyjemy w czasach, w których Internet i urządzenia elektroniczne, takie jak laptop, tablet czy smartphone, które pozwalają na podłączenie się do sieci są w codziennym użyciu – zarówno przez dorosłych, młodzież, jak i dzieci. Z jednego punktu widzenia może to wyglądać na niepokojące zjawisko – coraz częściej relacje międzyludzkie przenoszą się do wirtualnego świata. Tam też szuka się wiedzy, również tej pomocnej każdemu uczniowi w szkole.

Ludzie, przede wszystkim młodzi, uzależniają się od sieci, co skutkować może wieloma niebezpiecznymi konsekwencjami. Z drugiej jednak strony bezproblemowy i szybki dostęp do wszelakich informacji stwarza wiele perspektyw rozwojowych, także dla osób w wieku szkolnym. To przede wszystkim rodzice zadbać powinni o to, żeby ich dzieci używały Internetu z rozsądkiem, czerpiąc w pełni z jego potencjału.

Dzięki wartościowym portalom, które w łatwy sposób prezentują uczniom wiedzę z różnych kategorii mogą oni nie tylko lepiej zrozumieć zakres materiału, który aktualnie przerabiany jest w szkole, ale też rozbudzić w sobie prawdziwą pasję do danego przedmiotu. Skoro dla dziecka przyswajanie wiedzy z Internetu jest czymś naturalnym, warto to wykorzystać. Na pewno skutki będą znacznie lepsze, niż w przypadku szkolnych lekcji prowadzonych w formie mało interesujących, zniechęcających wykładów.

Jakie źródła internetowe mogą okazać się pomocne w nauce?

Najlepsze polskie witryny edukacyjne

Dobra strona internetowa, oferująca pomoce naukowe dla uczniów wyróżniać powinna się spośród wielu witryn z gotowymi opracowaniami lektur, ściągami, wypracowaniami itd. Uczniowie powinni wynieść z niej coś ponad ściągniętą pracę domową. Na szczęście takich źródeł nie brakuje.

Po pierwsze do dyspozycji są strony takie tak Wolne Lektury i Polska Biblioteka Internetowa. Na obu stronach znaleźć można darmowe, ogólnodostępne, pełne teksty książek, w tym lektur szkolnych, oraz różne naukowe opracowania.

Interesującym portalem jest strona Mlodziezowy.pl. Na tle podobnych stron wyróżnia ich format prezentowanych informacji. Są tam interesujące opracowania różnych tematów, z których z powodzeniem skorzystać może uczeń. Na portalu dostępne są także gotowe streszczenia lektur szkolnych, przykłady wypracowań czy słownik synonimów.

Do nauki matematyki pomocna może być strona E-Zadania. Za jej pośrednictwem nauczyciele mogą zarejestrowania konta, na którym przygotowywać będą gotowe zestawy zadań przygotowanych z myślą o uczniach, aby łatwiej było im przyswoić materiał. Na portalu znajduje się także galeria filmów wideo, na których lektor w prosty sposób tłumaczy, jak rozwiązać konkretne problemy.

Pomocny podczas nauki języków obcych może okazać się słownik internetowy LINK. pl. Znajduje się tam ponad 4,5 miliona haseł łącznie, do których przypisane jest ponad 20 milionów znaczeń. Dodatkowo portal udostępnia nagrania audio z poprawną wymową zagranicznych zwrotów.

Przydatny w szkole jest też słownik języka polskiego. Bezkonkurencyjny pozostaje Słownik PWN. Znaleźć tam można nie tylko znaczenie słów i pojęć, ale też ich pisownie, odmianę, frazeologię i pochodzenie. Do tego różne ciekawostki lingwistyczne i porady.

To oczywiście tylko wybrane portale edukacyjne, które mają za zadanie pomóc uczniom w nauce. W ich przypadku można mieć pewność, że w pozytywny sposób wpłyną na rozwój dziecka i jego edukacje. W sieci znaleźć można wiele innych funkcjonalnych materiałów – zarówno w wersji pisemnej, jak i plików dźwiękowych i wideo, pomocy naukowych gotowych do druku i wiele, wiele innych. Ponieważ są one prezentowane przy pomocy technologii, z której dziecko korzysta w celach rozrywkowych, istnieje prawdopodobieństwo, że łatwiej będzie mu przyswoić szkolny materiał w takiej właśnie formie.