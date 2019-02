Pieniądze na koncie, inwestycje w toku!- Faktoring sposobem na poprawę sytuacji firm z branży budowlanej

Podwykonawcy, inwestorzy i deweloperzy muszą obecnie stawić czoła licznym problemom nękającym przedsiębiorców działających w branży budowlanej. Jednak zgodnie z prognozami, wbrew obecnym trudnościom, sytuacja w budownictwie powinna zacząć się wkrótce poprawiać. Poprawę te odczują jednak tylko Ci przedsiębiorcy, którzy w porę zdołają uchronić swoje firmy przed upadkiem, dostrzegając konieczność zapewnienia im płynności finansowej.

Problemy branży budowlanej można wymieniać w nieskończoność. Problemy z transportem, rosnące, niestabilne ceny materiałów budowlanych lub ich niedostępność, odwrócony VAT od usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców czy kontrakty zawarte w 2016 r. charakteryzujące się niezwykle niskimi marżami, które w 2018 r. realizowane będą po wyższych kosztach niż zakładane, to tylko czubek góry lodowej. Do tego dochodzą ogromne problemy z brakiem pracowników, a co za tym idzie nieterminowe realizowanie zleceń.

Wszystkie te problemy zaburzają płynność finansową firm, których niewypłacalność rośnie z roku na rok. Dług firm budowlanych notowanych w Krajowym Rejestrze Długów wynosi już ponad 2,2, mld zł., a w jego bazie jest już ponad 60 tysięcy dłużników. Ponad połowa przedsiębiorców z sektora przyznaje, że zostało poproszonych o wydłużenie terminu płatności faktury, a bariera w postaci niezapłaconej faktury to smutna codzienność ponad 60% przedsiębiorców z branży budowlanej – głównie mniejszych i średnich podwykonawców.

„Wszyscy narzekają, że pracujemy zbyt wolno, a zlecenia się przeciągają. Gdybym mógł zatrudnić więcej pracowników, nie mielibyśmy problemu z nieterminową realizacją kontraktów. Jak jednak mam to zrobić skoro od 3 miesięcy czekam na zapłatę za fakturę wystawioną za prace, które zostały wykonane już dawno temu?” – opowiada Pan Jerzy, właściciel firmy budowlanej spod Poznania. „Nie mam na ZUS, nie mam na zakup materiałów. Co gorsza, cały czas obawiam się, że stracę pracowników, którzy nie będą czekać na swoje pieniądze, a na to nie mogę sobie pozwolić, gdyż coraz trudniej jest znaleźć załogę, na której można polegać.”

„POMAGAMY BUDOWAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ BRANŻY BUDOWLANEJ”

„Zgodnie z prognozami, sytuacja w branży budowlanej będzie się stopniowo poprawiać. Jednak jeśli przedsiębiorcy w porę nie zadbają o mechanizmy, które zapewnią im płynność finansową, ich firmy upadną, zanim jeszcze będą mieli szansę skorzystać z poprawiającej się koniunktury. Faktoring to najprostszy i dostępny już dla wszystkich sposób na zapewnienie sobie stabilności finansowej.” – opowiada Magdalena Sikorska-Okuniewska, dyrektor Departamentu Idea Money S.A., lidera wśród firm faktoringowych, oferujących usługi faktoringu i mikrofaktoringu firmom z branży budowlanej. „Polskie firmy z sektora budowlanego swoje zobowiązania finansują głównie z bieżących wpływów, a w porównaniu z europejskimi firmami, dużo rzadziej korzystają z takich zabezpieczeń, jak faktoring. – dodaje. I choć już 58% przedsiębiorstw z zatorami płatniczymi podejmuje działania prewencyjne by ich uniknąć, to w znacznej mierze są to jednak duże firmy. Paradoksalnie, to właśnie przedsiębiorcy z sektora MSP, najbardziej narażeni są na zatory płatnicze i to oni powinni zawczasu pomyśleć o stosownym zabezpieczeniu. Idea Money oferuje im szereg dedykowanych rozwiązań, które uwzględniają zarówno ich ograniczenia, jak i potrzeby oraz cykliczność koniunktury, czy sezonowość branży budowlanej.”

Jak nie dopuścić do konsekwencji braku płynności spowodowanej przestojami w płatnościach, czy nieterminową spłatą należności? Faktoring oferowany obecnie zarówno dużym firmom budowlanym, deweloperom jak i właścicielom jednoosobowych działalności gospodarczych, czy tym prowadzącym małe firmy budowlane, pozwala na otrzymanie pieniędzy wynikających z wystawionych faktur na konto już w ciągu 24h od wystawienia takiej faktury. Dla tych najmniejszych Idea Money oferuje również faktoring online, z decyzją w 15 minut i finansowaniem faktur już od 100 zł, czy faktoring w abonamencie, który za niewielką, miesięczną opłatą oferuje gwarancję bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Coraz popularniejszy staje się również faktoring pełny, w którym ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenoszone jest w całości na Faktora, czyli firmę faktoringową. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo i nie chcą podejmować ryzyka związanego z opóźnionymi płatnościami i wejściem w regres.

FAKTORING SPEŁNIA OCZEKIWANIA BRANŻY

„Cieszymy się, że coraz więcej klientów z branży budowlanej przekonuje się do korzystania z faktoringu. Często są zaskoczeni, że taki prosty w obsłudze produkt, praktycznie od ręki rozwiązuje ich największy problem, jakim jest brak bieżących środków spowodowany zamrożeniem gotówki w fakturach.” – relacjonuje Magdalena Meler-Frąckowiak, Dyrektor Regionu Zachodniego Departamentu Sprzedaży Idea Money. „W zależności od wielkości i rodzaju obsługiwanych zleceń, pomagam przedsiębiorcom wybrać odpowiedni rodzaj usługi. Jesteśmy elastyczni i jeśli dana branża jest specyficzna, potrafimy dostosować parametry produktu do rzeczywistych problemów z jakimi borykają się konkretni przedsiębiorcy. Uzyskane pieniądze przeznaczają oni potem na obsługę kolejnych zleceń – pensje dla pracowników czy zakup materiałów. Najważniejsze, że nimi dysponują i sami mogą podjąć decyzję, co z nimi zrobić.

W sytuacji w jakiej znalazła się branża budowlana, faktoring wydaje się być koniecznością, a raczej ratunkiem na bieżące problemy z płynnością finansową. To nowoczesny produkt finansowy, na który otwarci powinni być przede wszystkim ci mniejsi i średni przedsiębiorcy, którzy będąc na końcu łańcucha płatniczego, są teraz najbardziej narażeni na skutki zatorów płatniczych.

Jesteś zainteresowany natychmiastową zamianą faktur na pieniądze? Wystarczy, że napiszesz na magdalena.meler-frackowiak@ideamoney.pl lub zadzwonisz pod numer tel. +48 785-995-236. Z przyjemnością przybliżymy Ci korzyści płynące z faktoringu i wspólnie dobierzemy ofertę dla Twojej firmy.

