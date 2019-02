Okna – jak mogą przyczyniać się do walki ze smogiem?

Smog to nie lada problem środowiskowy, ale również gospodarczy i społeczny. W Polsce walka z nim stanowi obecnie szczególne wyzwanie, ponieważ w niedalekiej przeszłości ekologia nie była zbyt istotnym elementem życia w kraju nad Wisłą. Teraz się to zmienia, ale do nadrobienia jest naprawdę dużo. Jak się okazuje do ograniczania smogu może przyczynić się montowanie odpowiednich okien.

Przepisy regulujące parametry okna

Współczesne okna mają być przede wszystkim skuteczniejszą barierą dla ciepła uciekającego na zewnątrz. To właśnie tego rodzaju straty przekładają się na konieczność spalania większej ilości materiału grzewczego. W efekcie tego procesu wytwarzane są szkodliwe dla zdrowia gazy i pyły. Ograniczenie zużywanej energii przekłada się natomiast na czystsze powietrze.

Podstawą walki ze smogiem są alternatywne źródła energii oraz nowocześniejsze piece o wyższej klasie emisji spalin. Jednak do ochrony środowiska, a przy okazji własnego zdrowia, warto podejść w sposób bardziej wszechstronny. Ogromną rolę mają tu do odegrania okna i drzwi. Zgodnie z obowiązującymi już dwa lata przepisami, stosowana współcześnie stolarka okienna musi charakteryzować się współczynnikiem izolacyjności na poziomie 1,1 W/(m2K). Wybierając okna, trzeba zwracać na to uwagę. Mniej efektywna izolacja nie tylko naraża inwestora na większe wydatki za ogrzewanie, ale pozostaje też niezgodna z prawem.

Warto szukać modeli spełniających możliwie wyśrubowane normy w tym zakresie, zwłaszcza że za niespełna dwa lata w życie wchodzą kolejne, jeszcze bardziej zaostrzone przepisy. Od początku 2021 roku wszystkie montowane okna będą musiały spełniać wymóg izolacyjności na poziomie maksimum 0,9 W/(m2K). Nawet jeżeli budowę kończy się już teraz i nie trzeba jeszcze martwić się nowymi regulacjami, to sugerowanie się nimi przełoży się na oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. A także w czystszym powietrzu, którym oddycha sam inwestujący w okna, jak również bliskie mu osoby.

Świadomy wybór okna

Warto pamiętać, że czystemu powietrzu służą dobrej jakości okna. Poza specyficzną konstrukcją posiadają one chociażby najlepsze uszczelki, które znoszą upływ czasu bez odkształceń i łatwo utrzymać je w dobrym stanie. To także przekłada się na ochronę domu czy mieszkania przed nadmiernymi stratami ciepła.

Wdrażany właśnie program dotacji ze środków publicznych zachęca do wymiany okien w starszych budynkach. Decydujący się na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia finansowego zyskują nie tylko czystsze sumienie w kwestii ochrony środowiska. Nowoczesne okna chronią też domowników przed szkodliwym działaniem smogu. Cząsteczki pyłów i gazów nie dostają się do wnętrza, co jest szczególnie istotne zimą. Wówczas jakość powietrza pozostawia mnóstwo do życzenia, często słyszy się nawet zalecenia lekarzy o unikaniu przebywania na zewnątrz. Wybierając okna, nie sposób o tym zapominać.

– Zamiast szukać najtańszych opcji o wątpliwej jakości, lepiej skontaktować się z renomowanym producentem czy dystrybutorem, którego pracownicy pomogą dobrać okna przyjazne człowiekowi i środowisku – radzi przedstawiciel firmy Hensfort, czołowego producenta okien PVC i z aluminium.

Niektórzy mają wątpliwości, czy ich wysiłek ma w ogóle jakieś znaczenie? Nie należy tak podchodzić do sprawy, ponieważ realne zmiany zaczynają się właśnie od pojedynczych decyzji o skorzystaniu z rozwiązań bezpieczniejszych, w tym wypadku antysmogowych.

Interesuję cię zakup energooszczędnego okna w ramach programu „Czyste powietrze"?

