Laptop a ultrabook – jakie są między nimi różnice? Który wybrać?

Sprzęt do pracy to coraz częściej laptop zamiast komputera stacjonarnego. Całe narzędzie jest zamknięte w jednej obudowie, dzięki czemu możemy pracować na nim nie tylko w każdym miejscu w domu, ale też korzystać z urządzenia w dowolnym miejscu, jeśli tylko mamy dostęp do gniazdka lub wytrzymałą baterię. Na rynku pojawiła się jednak alternatywa – ultrabooki, czyli ultra cienkie laptopy, a także sprzęty 2 w 1. Czym właściwie się różnią i który wybrać?

Laptop – obietnica pracy w każdym miejscu

Laptopy na dobre weszły do codziennego użytku pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Pierwszy model przypominający te współczesne zaprezentował Apple z Mackintoshem Portable, posiadającym ekran LCD o przekątnej 10” i sporą masę – ważył aż 7 kg. Waga współczesnych laptopów oscyluje wokół 2-3 kg.

Za co kochamy laptopy? Przede wszystkim za ich kompaktowość i niewielkie kompromisy względem komputerów stacjonarnych. Laptopy wybierają nie tylko podróżujące osoby, ale też ci, którzy nie lubią korzystać ze sprzętu w jednym miejscu. W dzień mogą pracować przy biurku, by wieczorem przenieść sprzęt do sypialni i obejrzeć na nim film.

Użytkownikom marzącym o częstej pracy na laptopie poza domem doskwiera jednak każdy dodatkowy kilogram. Wtedy warto zastanowić się nad ultrabookiem.

Ultrabook – ultra lekki, z ultra wytrzymałą baterią

Czego od sprzętu wymagają freelancerzy, studenci zabierający komputer na uczelnię i wszyscy ci, którzy często podróżują ze sprzętem? Najczęściej wskazują na dwie podstawowe kwestie: niewielką wagę oraz wytrzymałą baterię. I tu większość laptopów ustępuje ultrabookom, czyli notebookom stworzonym właśnie po to, by korzystać z nich w każdym miejscu.

Ultrabooki charakteryzują się niewielką wagą, która w przypadku większości modeli wynosi około 1 kilograma. Zazwyczaj są też małych rozmiarów – przekątna wyświetlacza w przypadku ultrabooków to maksymalnie 13”. Dzięki temu ani nie zajmują dużo miejsca w torbie czy nawet damskiej torebce, ani nie są zbyt dużym obciążeniem.

Warto zwrócić również uwagę na wydajność pracy ultrabooków. Producenci wypuszczający na rynek model ultrabooka przykładają dużą wagę do czasu pracy sprzętu po pełnym naładowaniu baterii. Okazuje się, że coraz więcej tego typu urządzeń możemy bez obaw zabrać ze sobą na cały 8- czy nawet 10-godzinny dzień pracy.

Laptop 2 w 1, czyli laptop konwertowalny

Co, jeśli do pracy czy przeglądania internetu nie jest nam niezbędny laptop, a tablet, ale czasem wygodnie byłoby nam skorzystać z fizycznej klawiatury? Na szczęście nie trzeba iść już na kompromis – w takich sytuacjach warto pomyśleć nad zakupem tzw. laptopa 2 w 1, nazywanego też laptopem konwertowalnym.

To urządzenie łączące w sobie niewielką wagę i wymiary ultrabooka, dotykowy wyświetlacz tabletu i wygodę korzystania z laptopa. Funkcję laptopa konwertowalnego możemy zmieniać w zależności od potrzeb. Może być klasycznym laptopem, a kiedy tego potrzebujemy – tabletem. Wystarczy odchylenie klawiatury maksymalnie do tyłu, dzięki czemu sprzęt „składa się” i pozostawia sam ekran jako miejsce do pracy. Niektóre modele pozwalają na jeszcze więcej: możemy w nich całkowicie odłączyć klawiaturę wtedy, gdy nie jest potrzebna. Jeżeli więc na laptopie głównie piszemy, przeglądamy internet czy oglądamy filmy, a jednocześnie szukamy sprzętu, który możemy bez obaw zabierać w podróże, warto przyjrzeć się coraz nowszym propozycjom laptopów 2 w 1.

