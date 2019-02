Jakie choroby leczy psychiatra?

W dzisiejszych czasach bardzo wiele mówi się o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne, że należy o nie szczególnie dbać. Na problemy w zdrowiu psychicznym cierpią niestety nie tylko dorośli czy młodzież, ale też dzieci. Wszyscy ci ludzie potrzebują specjalistycznej pomocy ze strony specjalisty, jakim jest psycholog i psychiatra.

Kiedy udać się do psychiatry?

W Polsce wizyta u psychiatry czy psychologa to nadal temat tabu, o którym mało ludzi chce rozmawiać z rodziną czy przyjaciółmi. Ludzie często czują się napiętnowani i po prostu wstydzą się swoich problemów ze zdrowiem psychicznym, nie wiedzą na przykład o tym, że współcześnie depresja jest uważana za chorobę cywilizacyjną. Warto szerzyć wśród ludzi przekonanie, że do psychiatry czy psychologa można pójść wtedy, gdy ma się problemy osobiste czy problemy emocjonalne, bo wcale nie muszą one oznaczać choroby psychicznej. Tak naprawdę tak zwanych chorób psychicznych jest stosunkowo niewiele, można do nich zaliczyć na przykład schizofrenię albo chorobę afektywną dwubiegunową. Inne problemy w zdrowiu psychicznym to po prostu zaburzenia, które mogą pojawiać się okresowo, nawracać, jednak nie określa się ich mianem chorób psychicznych.

W jakich sytuacjach może pomóc psychiatra?

W przypadku wspomnianych wcześniej chorób psychicznych, w których pojawiają się objawy takie jak urojenia czy omamy, specjalistą dobierającym leki wyciszające te nieprzyjemne objawy jest właśnie psychiatra. Z tego typu problemami absolutnie nie należy zgłaszać się tylko i wyłącznie do lekarza rodzinnego. Do psychiatry swoje kroki należy skierować również w bardzo wielu innych sytuacjach, na przykład gdy ma się problemy z nastrojem (częste wahania nastroju, przygnębienie, smutek), gdy ma się trudności ze snem, gdy odczuwa się często lęk i niepokój. Poza tym psychiatra to również specjalista pomagający osobom uzależnionym od różnych substancji psychoaktywnych, czyli leczący na przykład alkoholików.

Co daje wizyta u psychiatry?

Wizyta u dobrego psychiatry może dać naprawdę bardzo wiele pacjentowi cierpiącemu na różnego rodzaju zaburzenia natury emocjonalnej. Tylko ten lekarz jest w stanie postawić prawidłową diagnozę, a następnie dobrać odpowiednie leki, na przykład wyciszające i uspokajające, albo wręcz odwrotnie – poprawiające napęd i mobilizujące do działania. Nikt inny nie jest w stanie tak fachowo zająć się pacjentem cierpiącym na różnego rodzaju problemy natury psychicznej. Psychiatra to bowiem lekarz szczególny, który potrafi przeprowadzić szczegółowy wywiad podczas pełnej zrozumienia i empatii rozmowy. Taka rozmowa z psychiatrą dla bardzo wielu pacjentów sama w sobie stanowi już ogromną ulgę i wsparcie. To właśnie fenomen osób wyszkolonych do pracy z ludźmi. W przypadku problemów emocjonalnych u dzieci, kontaktu należy szukać z psychiatrą dziecięcym albo psychologiem dziecięcym. Z racji ograniczonej liczby psychiatrów dziecięcych, psycholog dziecięcy może być łatwiej dostępnym specjalistą, do którego można udać się po poradę i na konsultacje.

