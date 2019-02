Jaki krem na ciemieniuchę wybrać?

Choć ciemieniucha nie sprawia bólu dziecku, rodzice często są nią zaniepokojeni. Nie wygląda ona estetycznie. Zalega na głowie niemowlaka i przypomina żółty strupek. Ciemieniucha u niemowląt nie jest groźna i jest efektem zbyt intensywnego działania gruczołów łojowych w skórze. Na szczęście na ciemieniuchę istnieje prosty sposób. Wystarczy, że do pielęgnacji skóry dziecka zastosujesz odpowiedni preparat na ciemieniuchę, który rozpuści łuskę i może Ci ją usunąć.

Co to jest ciemieniucha?

Ciemieniucha to żółto-pomarańczowa skorupka, która pojawić się może na główce dziecka niedługo po narodzinach. Tak naprawdę ciemieniucha to połączenie łoju i zrogowaciałego naskórka. Jest ona spowodowana nadprodukcją łoju przez gruczoły łojowe w skórze malucha. Przyczyną takiego stanu rzeczy są hormony mamy, które jeszcze przez jakiś czas krążą w organizmie malucha po narodzinach.

Ciemieniucha to głównie problem estetyczny. Nie jest ona groźna dla dziecka, ani tym bardziej nie boli dziecka. Może jednak zdarzać się, że ciemieniucha będzie przyklejać się do poduszki, ubranek czy czapeczki dziecka, a to może być bardzo niewygodne. Ciemieniucha nie oznacza także, że dziecko jest zaniedbane czy że nie stosujesz odpowiedniej higieny. Często zdarza się, że pojawia się u dzieci w okresie letnim.

Ciemieniucha może zdarzyć się nawet u dzieci do 2. roku życia. Ciemieniucha zwykle pokrywa główkę dziecka. Ale może pojawić się także na brwiach, na uszkach, w okolicy szyi czy nawet pod pachami. W większości przypadków ciemieniucha przechodzi sama. Nie musisz się też obawiać, że inne dzieci zarażą się ciemieniuchą − nie jest to choroba zakaźna.

Jak usunąć ciemieniuchę?

Ciemieniuchy przede wszystkim nie należy odrywać od skóry dziecka na siłę. Jeżeli nie wiesz, jak poradzić sobie z ciemieniuchą lub boisz się samodzielnie podejmować kroki, żeby ją usunąć, lepiej udaj się do lekarza pediatry, który pokaże Ci, jak pielęgnować skórę niemowlęcia z ciemieniuchą.

Ciemieniuchę najlepiej usuwać podczas kąpieli − kiedy skorupka na głowie dziecka lekko rozmięknie. Żeby ją usunąć możesz lekko masować skórę dziecka lub też możesz wyczesać ją z włosków szczoteczką o bardzo miękkim włosiu.

Na ciemieniuchę mogą pomóc także domowe sposoby, takie jak kąpiele dziecka w namoczonych owsianych otrębach. Pamiętaj też, że bardzo ważna jest regularna kąpiel dziecka. Staraj się też po każdym wyczesywaniu ciemieniuchy dobrze oczyścić, najlepiej zdezynfekować szczoteczkę.

Jaki krem na ciemieniuchę pomoże?

Jeżeli ciemieniucha jest dość twarda, możesz spróbować rozpuścić ją specjalnym olejkiem przeznaczonym do skóry niemowląt lub zastosować krem na ciemieniuchę. Na ciemieniuchę może także pomóc szampon, który zawiera w sobie np. ketokonazol, który pomaga uporać się z łuszczeniem się suchej skóry dziecka.

Cokolwiek kładziesz na skórę dziecka, pamiętaj, żeby produkt ten miał odpowiednie atesty i był przeznaczony dla delikatnej skóry niemowlaka. Krem na ciemieniuchę ma za zadanie nawilżyć i natłuścić skórę dziecka. W ten sposób skóra będzie mniej się łuszczyć, a ciemieniucha zmięknie i szybciej będzie można się jej pozbyć. Kremy na ciemieniuchę możesz znaleźć pod linkiem: https://drmax.pl/mama-i-dziecko/pielegnacja-dziecka/ciemieniucha.

Specjalne kremy na ciemieniuchę dostaniesz w każdej aptece. Apteka wysyłkowa także powinna mieć szeroką ofertę preparatów na ciemieniuchę. Pamiętaj, że ciemieniucha nie jest groźna. Najważniejsze to zachować właściwą higienę dziecka i dobrać dobry krem na ciemieniuchę.

ARTYKUŁ POWSTAŁ PRZY WSPÓŁPRACY PARTNERA