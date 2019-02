Jak wybrać odkurzacz?

Kiedy wybieramy odkurzacz, musimy zwrócić uwagę na kilka ważnych cech tego sprzętu, np. siła ciągu, cicha praca, długi kabel, a także niska waga. Istnieją jednak jeszcze inne aspekty, które należy brać pod uwagę takie jak wielkość worków do odkurzacza, a także filtry. Przemyślany zakup pomoże Ci utrzymać porządek w domu przez długie lata. Zapraszamy do lektury!

Moc odkurzacza

Kiedy kupujemy odkurzacz, najczęściej patrzymy na jego moc. Tymczasem wydajny i duży silnik nie zawsze idzie w parze z efektywnym wciąganiem zabrudzeń (a zawsze potrzebuje dużo prądu). Na co więc zwracać uwagę przy wyborze odkurzacza? Ważniejsza niż moc jest wysoka siła ciągu. To ona określa, z jaką szybkością i siłą odkurzacz wciąga zanieczyszczenia. Optymalna siła ciągu w warunkach domowych to około 40-60l/s. Nie zawsze znajdziemy ten parametr na ulotce informacyjnej – w takiej sytuacji warto zasięgnąć porady sprzedawcy. Poza mocą często zwracamy uwagę na głośność pracy odkurzacza. Zazwyczaj waha się ona od 70 do 85 decybeli. Podczas zakupów należy wziąć również pod uwagę rodzaje podłóg i wielkość mieszkania. To od nich zależy długość kabla w odkurzaczu, a także jego waga. Sprzęt, który posłuży lata, zazwyczaj jest objęty wieloletnią gwarancją. Warto więc sprawdzić, czy gwarancja obejmuje np. przewód zasilający, rury czy ssawki.

Worki do odkurzacza

Przed zakupem odkurzacza warto zwrócić uwagę na dostępność worków do wybranego modelu odkurzacza, a także na ich zamienniki. Na rynku mamy duży wybór worków do odkurzacza: papierowe, syntetyczne, wielokrotnego użytku… Które z nich są najlepsze? Papierowe worki do odkurzacza są najtańsze, jednak to jedyna ich zaleta – są pozbawione filtrów przeciwpyłowych i antyalergicznych. Charakteryzują się też niską wytrzymałością i nie zapewniają odpowiedniej filtracji. Worki syntetyczne wykonane są z mikrowłókna, które jest przeciwieństwem papieru. Jego główne zalety to wytrzymałość na urazy mechaniczne, filtracja alergenów, a także wydajność. Worki wielokrotnego użytku również charakteryzują się wytrzymałością, mają jednak jedną niewątpliwą wadę – po użyciu trzeba je wytrzepać, co naraża nas na kontakt z alergenami i innymi zabrudzeniami. Jak widać syntetyczne worki do odkurzacza to najlepsza opcja. Tego typu worki najwyższej jakości znajdziesz na stronie worwo.pro.

Filtry do odkurzacza

Najważniejszym zadaniem odkurzacza jest zbieranie kurzu i innych alergenów, bardzo ważne jest więc zatrzymanie ich wewnątrz odkurzacza. Aby pył nie wydostawał się na zewnątrz, warto zainwestować w odpowiedni filtr. Filtry HEPA są wyposażone z filtrujące warstwy, które zatrzymują nawet niewidoczne dla oka zanieczyszczenia. Takie rozwiązanie poprawi komfort życia nie tylko alergika, ale każdy domownika!