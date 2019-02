Jak w prosty sposób wyrobić dziecku dowód?

Nie czekaj do 18-tki, wyrób dziecku dowód osobisty już dziś. Na pewno przyda się w trakcie podróży. Druga rada – zrób to przez Internet. Trzecia – sprawdź ważność swoich dokumentów.

Chociaż dzieci do 18. roku życia nie muszą mieć dowodu, to warto wyrobić dziecku dokument wcześniej

Dokument, podobnie jak paszport, przydaje się w trakcie zagranicznych wyjazdów do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu osobistego. W sumie jest to ponad 40 miejsc na świecie!

Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu.

Włącz komputer. Załatw dowód.

Dowód osobisty dla dziecka może uzyskać jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Nie trzeba iść do urzędu, by to załatwić.

Wystarczy włączyć komputer i załatwisz wszystko przez internet

– Przede wszystkim potrzebny jest Profil Zaufany. To on potwierdzi naszą tożsamość w sieci. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod nas podszyć – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Druga ważna sprawa – zdjęcie dziecka w wersji elektronicznej. Jeśli nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi o uzupełnienie wniosku – dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprawdź, jak założyć Profil Zaufany.

Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.

Kolejny krok – wejdź na ePUAP.gov.pl i dalej na stronę e-usługi Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego dla dziecka. Kliknij Załatw sprawę. System przeniesie Cię na stronę Profilu Zaufanego. Zaloguj się na swoje konto. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.

Wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz gotowy dowód.

Wypełnij formularz i dołącz zdjęcie dziecka.

Kliknij Dalej , a potem Podpisz .

, a potem . Wyślij formularz.

Usługa jest bezpłatna

WAŻNE! Dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic,

który składał wniosek.

Dokument musisz odebrać w urzędzie, do którego trafił wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty lub paszport dziecka, jeśli dziecko je ma.

Dowód dla dziecka jest ważny:

5 lat – jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,

niż 5 lat, 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Przy okazji – sprawdź ważność swojego dowodu

Pamiętaj, Twój dowód osobisty też traci ważność po 10 latach. A to oznacza, że po tym czasie nie potwierdza Twojej tożsamości. Tym samym nie można załatwić przy jego użyciu żadnych spraw w urzędach czy bankach. Dlatego, sprawdź ważność swojego dokumentu. Wniosek o nowy dowód możesz złożyć online.

Artykuł powstał na podstawie materiałów z Ministerstwa Cyfryzacji