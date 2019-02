Doładowanie prądu – czy to możliwe?

Doładowanie prądu to świetny sposób na wygodne zminimalizowanie swoich wydatków na energię elektryczną. Jak tego dokonać i o co w tym chodzi?

Doładowanie prądu w sklepie spożywczym – o co w tym chodzi?

Doładowanie energii to nowa i praktyczna usługa, z której można skorzystać np. w sieci sklepów Żabka. Nie przez przypadek samo określenie „doładowanie prądu” kojarzy się np. z doładowaniem konta w przypadku telefonów na kartę, gdyż ogólna zasada działania obu systemów jest zbliżona. Dzięki temu możesz dosłownie kupić prąd podczas najbliższej wizyty w sklepie spożywczym!

Jak kupić doładowanie prądu w sklepie?

Doładowanie energii elektrycznej do licznika jest bardzo proste i trwa zaledwie kilka chwil. Sprawia to, że rozwiązanie cieszy się dużą popularnością. Jedyne o czym musisz pamiętać, to zabranie ze sobą na zakupy karty do licznika energetycznego. Przy płaceniu rachunku w sklepie wystarczy okazać kartę kasjerowi, wybrać kwotę doładowania i opłacić zamówienie. Następnie sprzedawca wyda Ci specjalny kod, który jest indywidualnie generowany do każdego zamówienia. Przypomina zakup karty pre-paid do telefonu? No właśnie, doładowanie prądu opiera się na takich samych zasadach działania.

Jakich dostawców obejmuje doładowanie prądu w sklepie?

Aby sfinalizować doładowanie energii do licznika elektrycznego, należy wprowadzić wygenerowany kod po powrocie do domu. Nie ma żadnego ryzyka niepowodzenia, gdyż wszystkie formalności są uregulowane za pomocą specjalnych umów. Zasilenie licznika następuje niemalże natychmiastowo, dlatego od razu możesz korzystać z energii elektrycznej. Usługa doładowania prądu w sieci Żabka obejmuje takich dostawców jak Energa, Tauron Polska Energia, Enea czy PGE. Dzięki temu doładowanie Energa, Enea czy innych dostawców energii jest prostsze niż kiedykolwiek!

Czemu warto doładować prąd w formie pre-paid?

Rozwiązanie to docenia coraz większa liczba użytkowników. Za największą zaletę doładowania prądu pre-paid uznaje się samodzielną kontrolę nad wydatkami. Dzięki temu już więcej nie zaskoczy Cię wysoki rachunek za energię elektryczną, co dotyczy szczególnie dużych gospodarstw domowych. W ten sposób możesz również w skali roku zaoszczędzić dość wysokie kwoty.

Doładowanie Energa, Enea, PGE i inne

A gdy zajdzie taka konieczność, w zaledwie chwilę ponownie doładujesz licznik energii elektrycznej –podczas najbliższej wizyty w sklepie. Jeśli chcesz zaopatrzyć się np. w doładowanie Energa na dłuższy czas, po prostu wybierz jednorazowo większą kwotę.

Doładowanie prądu przy płatności z góry to bardzo praktyczne i użyteczne rozwiązanie, które pozwala na zwiększenie kontroli nad wydatkami oraz podwyższa komfort płacenia rachunków – w końcu masz je już opłacone. Metoda pre-paid świetnie sprawdziła się w przypadku telefonów komórkowych, nie dziwi zatem fakt, że tak dobrze spełnia swoją rolę przy doładowaniach prądu.

