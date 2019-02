Czy warto brać pożyczkę na remont?

Mogłoby się wydawać, że nikt nam nic za darmo nie da, a już na pewno nie pożyczy pieniędzy. Okazuje się jednak, że na rynku finansowym można znaleźć oferty pożyczek, które udzielane są osobom bez historii kredytowej, bardzo młodym, w dodatku bez weryfikacji w BIK. Co więcej, w ratach oddajemy tyle samo, co pożyczyliśmy.

Życie potrafi zaskakiwać: może się nam zepsuć auto, pralka, ktoś z rodziny się rozchoruje albo znajomi dadzą nam propozycję świetnego wyjazdu w okazyjnej cenie. Domowe budżety nie są z gumy i może się zdarzyć, że nie będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby naprawić zepsuty sprzęt czy też skorzystać z wyjątkowej okazji. Nie każdy może pożyczyć szybko pieniądze od rodziny czy od znajomych. Jak w takiej sytuacji możemy pozyskać pieniądze? Na czym polegają darmowe chwilówki?

Od kogo można pożyczyć?

Oczywiście najłatwiej jest pożyczać niewielkie kwoty od rodziny czy znajomych, ale nie wszyscy mają takie możliwości.

Już w XIX wieku pieniądze mógł pożyczać prawie każdy, ponieważ nie było w tym względzie regulacji prawnych. W późniejszym okresie zdecydowano, że należy stworzyć odpowiednie przepisy. Na ich mocy jedynie banki mogły udzielać pożyczek. Kolejne zmiany tylko ugruntowały monopol banków.

W dzisiejszych czasach w Polsce jedynie banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe udzielają pożyczek.

Jednak żeby założyć bank trzeba spełnić wiele warunków, między innymi dysponować przynajmniej 5-milionowym kapitałem oraz uzyskać licencję od organu nadzorującego. Trzeba też zapewnić bezpieczeństwo klientom banku, a to wiąże się z kosztami. Z tego też powodu koszty kredytów są wysokie.

Ponadto banki muszą wprowadzać różne procedury, dzięki którym będą miały pewność, że pożyczone klientom pieniądze wrócą do banku. Właśnie, dlatego starając się o wiele pożyczek trzeba podać na jaki cel chcemy je zaciągnąć, przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu, czy zapewnić zabezpieczenie spłaty kredytu. W takim momencie przed wieloma ludźmi pojawiają się schody, bo co mają zrobić, kiedy chcą pożyczyć niewielkie kwoty na wycieczkę czy zakupy lub na uzupełnienie domowego budżetu „do pierwszego”?

Otóż mogą skorzystać z usług oferowanych przez parabanki, które oferują darmowe chwilówki bez wielu zbędnych formalności.

Jak pożyczają parabanki?

Firmy pożyczkowe działają inaczej niż banki. Te ostatnie swój zysk czerpią z różnicy pomiędzy oprocentowaniem i prowizją za udzielenie pożyczki a oprocentowaniem lokat, które klienci mają na bankowych kontach.

Zupełnie inaczej zarabiają firmy pożyczkowe, które oferują jedynie pożyczki bez możliwości zakładania lokat. Mogą pożyczać klientom tylko ten kapitał, który zgromadziły lub pieniądze, które same pożyczyły. Jak to możliwe, że czasem firmy pożyczkowe użyczają pieniędzy bez zysku dla siebie w ramach darmowych chwilówek?

Eksperci mówią, że dzieje się tak za sprawą marketingu i budowania relacji z klientem. Jeśli ten zobaczy, że firma jest solidna, że za pierwszym razem, kiedy brał pierwszą pożyczkę, współpraca dobrze się układała, chętniej skorzysta z jej usług po raz drugi i kolejny. Ale wtedy będzie już musiał zapłacić za pożyczenie pieniędzy i oddać więcej niż dostał.

Firmom pożyczkowym opłaca się „zainwestować” w nowego klienta, bo jak mówią fachowcy, to właśnie w pozyskiwaniu nowych usługobiorców firmy mają największą trudność.

Sprawdź, czy faktycznie dostajesz pieniądze za darmo

Firmy pożyczkowe nie są instytucjami charytatywnymi i można mieć pewność, że będą chciały odzyskać pieniądze, które pożyczyły. Instytucje te nie mogą sobie pozwolić na to, żeby klienci nie oddawali im należnych pieniędzy. A możne się tak zdarzyć, ponieważ nie weryfikują tak wnikliwie zdolności do spłaty kredytu, jak robią to banki. Ponieważ nie działają na zasadach prawa bankowego, a prawa cywilnego, umowy mogą zawierać różne warunki, odnośniki i „gwiazdki”. Koszty pożyczki pozabankowej mogą być ukryte w kosztach odsetkowych, prowizjach, czy karach umownych za nie dotrzymanie warunków umowy.

Zapisy w umowach mogą być też takie, że pożyczka jest bezpłatna (oddajesz tyle, ile wziąłeś) pod warunkiem, że oddasz w terminie. Jeśli nie, będziemy musieli zapłacić dodatkowe opłaty poza odsetkowe.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY