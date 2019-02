Biznes w UK? To ma sens!

Brexit wcale nie sprawił, że Polaków na wyspach jest mniej. Wręcz przeciwnie, urząd statystyczny Wielkiej Brytanii podał, że w 2017 roku ich liczba się nawet nieznacznie zwiększyła. Polonia w UK to ponad milion osób. To zaś oznacza, że jest to doskonałe miejsce na rozwój polskiego biznesu.

Ogromny potencjał

Według rządowych szacunków w Wielkiej Brytanii już przed rokiem funkcjonowało ponad 60 tysięcy polskich firm. Wielu naszych rodaków przyjechało na wyspy tylko czasowo. Jeszcze większa liczba traktuje UK jako swój nowy dom i nie zamierza wracać do Polski. Obie grupy są jednak silnie związane z krajem – czy to perspektywami na przyszłość, związkami rodzinnymi, kulturą czy sentymentem. Obie chętnie skorzystają z polskich produktów i usług, do których normalnie nie mają dostępu w UK. To stwarza spore pole do popisu dla polskich przedsiębiorców.

Sprzyjające warunki dla prowadzenia firmy to kolejny dobry powód, aby zacząć rozważać prowadzenie biznesu w UK. Wielka Brytania oferuje przyjazne otoczenie dla przedsiębiorców. Zarówno regulacje prawne, jak i prawo podatkowe, to kwestie, które wielu Polaków wskazuje jako istotne czynniki przy podejmowaniu decyzji o otwarciu własnej firmy na wyspach. Co warto podkreślić, mimo Brexitu rząd w Londynie nie zamyka się na polskich przedsiębiorców, którzy stwarzają na wyspach miejsca pracy i płacą tam podatki. A na marginesie warto dodać, że polskie firmy wcale nie muszą kierować oferty tylko do Polaków. Z ich usług mogą przecież skorzystać także inne mniejszości narodowe oraz sami Brytyjczycy.

Pomysły na biznes

Polacy okazują się prawdziwie kreatywni i przedsiębiorczy. To nie tylko świetni pracownicy, ale i doskonali biznesmeni, których firmy w UK dobrze prosperują. Nawet jeśli nie wszystko idzie od razu gładko, Polacy udowadniają swoją przydatność i atrakcyjność dla klienta praktycznie na każdym kroku. Jakość, dobra obsługa i konkurencyjne ceny – wszystko to sprawia, że polonijne firmy budują w UK kapitał i dobrą markę. Dzięki temu nowopowstające firmy mają łatwiejszy start.

W jakich branżach można znaleźć polskich biznesmenów? Można by wymieniać długo – od gastronomii, przez hotelarstwo, budowlankę, po IT i zaawansowane technologie. Pomysłów na biznes w UK też jest mnóstwo. Wystarczy tylko podjąć rękawice i…. spróbować swych sił. Rynek Wielkiej Brytanii jest bardzo konkurencyjny i wymagający, ale przy odrobinie szczęścia, konsekwencji i odwadze każdy tu może odnieść sukces.

Przykładem mogą być polskie sklepy spożywcze i restauracje. Te pierwsze już teraz sobie dobrze radzą, bo brytyjska żywność nie należy do najzdrowszych. Część Polaków wybiera sprzedawane w tych sklepach polskie produkty z sentymentu, ale wielu kupuje je ze względu na jakość, którą dostrzegli też obywatel innych mniejszości oraz sami Brytyjczycy. Także restauracje z polską kuchnią stają się coraz bardziej popularne.

Zapotrzebowanie jest na praktycznie każdy rodzaj produktu i usług. W UK mamy więc polskie firmy oferujące usługi sprzątania, przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, biznesy, których właściciele zajmują się organizacją spotkań, wesel czy eventów. Mamy też startupy i osoby zajmujące się aranżacją wnętrz, projektowaniem stron internetowych czy marketingiem. Są też firmy zajmujące się elektroniką – i mogą one pomagać w kontakcie z ojczyzną, np. zapewniając możliwość oglądania na wyspach polskich programów. Takim biznesem oferującym polską telewizję w UK jest firma FIX-SAT. Zajmuje się ona również instalacją alarmów i domofonów, naprawą telewizorów oraz montażem urządzeń audio-video. Jak widać pomysłów na biznes w UK może jest mnóstwo.

Polak wie jak zarobić

Polacy stanowią największą mniejszość narodową w całej Wielkiej Brytanii spośród wszystkich imigrantów. To stwarza ogromne możliwości dla każdego, kto ma sposób na dotarcie do tej grupy docelowej. Polski przedsiębiorca ma do tego najlepsze predyspozycje, gdyż zna potrzeby, upodobania i sentymenty swoich rodaków na wyspach. Takiej okazji biznesowej nie sposób przejść koło nosa. Rozwój polskiej przedsiębiorczości w UK tego najlepszym dowodem.