Wybór nowego mieszkania – skąd czerpać pomysły

Zakupowi nowego mieszkania niemal zawsze towarzyszy ekscytacja, także ta związana z urządzaniem wnętrza. W dobie ogromu możliwości, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wyboru różnorakich sprzętów, wybór najlepszego sposobu na wystrój danego pokoju i stylistykę całego mieszkania nie jest łatwym orzechem do zgryzienia. Co można traktować jako inspirację i drogowskaz przy urządzaniu mieszkania?

Na pewno warto się zastanowić nad tym jeszcze przed jego nabyciem nieruchomości. Warto korzystać w tym przypadku z portali takich jak obido.pl, które umożliwiają wybór konkretnych kryteriów, jak duży balkon, regularny układ, dodatkowe WC itp.

Magazyny wnętrzarskie

Jedną z najpopularniejszych metod, wykorzystywanych przy poszukiwaniu pomysłów na dekorację wnętrz, jest przeglądanie znanych magazynów wnętrzarskich. (nazwy magazynów) Porady ekspertów zawarte w magazynach i wysokiej jakości zdjęcia, robione w czasie specjalnych sesji, mogą zainspirować do wystroju wnętrza w podobnej stylistyce. Warto także przeglądać strony internetowe wyżej wymienionych magazynów, które nie tylko zawierają podobne treści jak w prasie, ale często również zbiór innych inspiracji czy fora dyskusyjne, na których zainteresowani tematem mogą wymieniać swoje poglądy, zdjęcia i porady. Część inspiracji można odnaleźć także w gazetkach i katalogach, wydawanych bezpośrednio przez producentów mebli, akcesoriów, płytek czy paneli.

Social media

Media społecznościowe są świetnym nośnikiem informacji, także tych dotyczących dekoracji wnętrz. Mogą służyć do zbierania inspiracji od innych użytkowników, a dzięki wykorzystaniu grup dyskusyjnych: skupiać osoby łaknące pomysłów na urządzenie pomieszczeń. Wybrane profile w mediach społecznościowych można jednak jedynie przeglądać i czerpać inspiracje ze zdjęć zamieszczonych na platformach takich jak Pinterest czy Instagram, które przyciągają swoim przeznaczeniem i zachęcają łatwością użycia. Dzięki milionom zdjęć udostępnianych w mediach społecznościowych, nabywcy mieszkań mogą w prosty sposób stworzyć kolekcję inspiracji i rozwiązań, gotowych do wdrożenia we własnych mieszkaniach.

Projektant wnętrz

Rozwiązaniem, na które decyduje się coraz większa liczba właścicieli nowych mieszkań, jest zaangażowanie w wystrój pomieszczeń profesjonalnego projektanta wnętrz. Taka osoba nie tylko wysłucha potrzeb klienta i doradzi rozwiązania bazujące na preferencjach, ale i zna trendy, które może zastosować, oraz ma wszechstronną wiedzę dotyczącą aranżacji. Wykorzystując pomoc projektanta wnętrz, nie musimy się martwić i zastanawiać nad własnymi pomysłami oraz ich racjonalnością (na przykład, czy dany układ półek w kuchni lub łazience pozwoli na sprawną wentylację pomieszczenia i nie zasłoni dostępu). Zatrudnienie projektanta wiąże się z dodatkowym czasem przeznaczonym na przygotowanie przez niego projektu, oraz wynagrodzeniem – a to waha się od 50zł za metr kwadratowy przy wyborze freelancera, do nawet 200zł za metr kwadratowy przy zakontraktowaniu profesjonalnych projektantów wnętrz. Oszczędza to jednak wiele czasu samemu nabywcy, na którego głowie nie musi spoczywać już przygotowanie wystroju.

To jedynie część rozwiązań, które mogą stać się źródłem pomysłów na wystrój własnego mieszkania. Zachęcamy do testowania i mieszania sposobów, dla osiągnięcia jak najlepszego i najbardziej satysfakcjonującego efektu.

SPONSOROWANE