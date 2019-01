Szukamy pracy we Wrocławiu

Szukanie pracy na własną rękę zajmuje bardzo często mnóstwo czasu. Możliwości szukania zatrudnienia jest przynajmniej kilka. Jedne są mniej, inne bardziej skuteczne. Przyjrzymy się jednym i drugim.

Szukanie pracy poprzez ogłoszenia

Jest to bardzo popularny sposób szukania pracy. Kilkanaście lat temu osoby, które szukały zatrudnienia miały mniej możliwości niż dzisiaj. W zasadzie mogły jedynie przeglądać ogłoszenia, które pracownicy zamieszczali w lokalnej bądź krajowej prasie. Dzisiaj coraz mniej ogłoszeń o rekrutacji pracowników zamieszczanych jest na łamach gazet. Medium wykorzystywanym o wiele częściej jest dzisiaj internet. Daje on bardzo różne możliwości szukania pracy, na przykład chętnie wykorzystywany są w tym celu social media. Zdecydowanie jednak częściej w poszukiwaniu pracy przez internet wykorzystywane są specjalne serwisy. Liczba ogłoszeń zamieszczonych w tych serwisach jest ogromna; są to ogłoszenia z całego kraju zamieszczane przez firmy z różnych branż. Pracę za ich pośrednictwem mogą znaleźć osoby o bardzo różnym wykształceniu.

Szukamy pracy z agencją zatrudnienia

Osoby, które poszukują interesujących ofert pracy bardzo często zwracają się o pomoc do agencji zatrudnienia. W naszym kraju działa kilkaset agencji pracy. Grupa Progres – agencja pracy we Wrocławiu kieruj swoje usługi nie tylko do mieszkańców Krakowa i okolic. Plusem korzystania z pomocy w szukaniu zatrudnienia z agencji pracy jest to, że za swoje usługi od osób poszukujących pracy, agencja nie może pobierać żadnych opłat; z usług agencji szukający pracy korzystają bezpłatnie. Z uwagi na to,

że agencji zatrudnienia w każdym dużym mieście działa przynajmniej kilka, aby przetrwać na rynku, muszą one być skuteczne w pośredniczeniu pomiędzy szukającymi pracowników pracodawcami a osobami, które szukają pracy. Korzystanie z usług agencji pracy jest więc naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Agencje pracy okazują się niezwykle skuteczne zarówno w poszukiwaniu ofert stałego, jak i tymczasowego zatrudnienia. Istotne jest również to, że nie ma żadnych ograniczeń co do tego, z jakiej liczby agencji można skorzystać. Osoby szukające pracy mogą korzystać z pomocy nawet kilku agencji. Każda agencja pracy prowadzi własną bazę kandydatów. Szukając pracy warto w takiej bazie umieścić swoje CV. W zależności od agencji CV do bazy można czasem dodać za pośrednictwem strony internetowej agencji; w niektórych, aby dodać CV do bazy należy osobiście odwiedzić agencję. Korzystając z usług agencji pracy w celu znalezienia zatrudnienia warto wiedzieć, że czasem rozmowy rekrutacyjne prowadzone są bezpośrednio w agencji. Do takiej rozmowy przygotowujmy się w taki sam sposób, jak do tej prowadzonej bezpośrednio w siedzibie pracodawcy.

Zatrudnienia można szukać na różne sposoby: pocztą pantoflową, poprzez portale ogłoszeniowe w internecie, agencje pracy. Agencji pracy nie należy utożsamiać z urzędem pracy, są to zupełnie inne instytucje. Co ciekawe, w porównaniu z urzędami pracy okazuje się, że prywatne agencje pracy są od nich o wiele skuteczniejsze.

