Sprawdź co? gdzie? kiedy? Czyli WOŚP w Obornikach Śl

Oto szczegółowy program trakcji podczas 27. Finału WOŚP w Obornikach Śl.

Niedziela to prawdziwa eksplozja różnych imprez, które będą się odbywały w całym mieście. W OOK, które będzie centrum finału, wystąpią między innymi: Orkiestra Dęta z Wiszni Małej, Klaun Jasiek – Teatr Jasię, Piosenki zuchowe w wykonaniu 11 gromady zuchowej „Bractwo leśnych elfów” z 5 Szczepu Harcerskiego Gniazdo, Chór ze Szkoły Podstawowej nr 3. Będzie można także obejrzeć pokaz Studia Tanecznego OOK, Street Work-out Trzebnic. Na scenie wystąpią także Studio Piosenki OOK, Kabaret To i Owo, zespół Demolo, zaprezentuje się Studio tańca klasycznego Sofia, a pokaz Teakwondo da klub taekwondo-DO ITF „NAMU” Oborniki Śląskie. Tuż przed „światełkiem do nieba” zaplanowano Mural Show. W tym roku zdecydowano, że „Światełko do nieba” będzie tradycyjne – będzie pokaz fajerwerków. Po nim, około godz. 20.10 rozpocznie się pokaz służb ratunkowych, a na 20:30 zaplanowano koncert gwiazdy – zespołu Strain.

Przy okazji finału będzie mnóstwo imprez towarzyszących: już o godz. 10 spod SP nr 3 ruszy Bieg Policz się z cukrzyc. Chętni będą mogli zarejestrować się w bazie dawców szpiku – DKMS. W wielu punktach będą sprzedawane pierogi. Będzie można także spróbować gorącego kakao, jarskiego popcornu, zaplanowano także ognisko i… pokazy lodowych rzeźb.W hali OSIR-u odbędzie się turniej piłki halowej, a w godzinach 15-20 prowadzona będzie akcja; „strzyżemy i golimy do końca świata i jeden dzień dłużej – Barber Bartosz Mazur”. Chętni będą mogli przeszkolić się z Pierwszej pomocy i zrobić sobie zdjęcie w Fotobudce Magik, a dla najmłodszych odbędą się warsztaty „Zakręcona kraina kolorowych pomysłów” i warsztaty, które poprowadzą państwo Łaczmańscy z Czeszowa.

Będziemy zbierać na wiele sposobów

Mateusz Jaskólski mówi, że w tym roku sztab wykorzysta wszystkie możliwości zbiórki. – Zgłosiło się do nas 150 osób, które były chętne do pracy wolontariusza, a do akcji włączyliśmy 120 osób. Pieniądze będzie można przekazywać tradycyjnie do puszek, będziemy dysponować także 2 terminalami płatniczymi. Pieniądze będą też zbierane przez e-skarbonkę. Zapraszamy także do udziału w naszych licytacjach – zachęca szef sztabu. A jak się okazuje, podczas akcji będzie można kupić wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych rzeczy. Wśród fantów są meble, vouchery na różne atrakcje, koszulki, kubki i wiele, wiele innych „orkiestrowych gadżetów” – niektóre z podpisem Jurka Owsiaka. Na licytacji będzie także kilka wyjątkowych toreb, które zostały uszyte z banerów wyborczych z ostatniej kampanii. Te najbardziej wyjątkowe zostaną wystawione na licytacje.