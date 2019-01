Spersonalizowane usługi kurierskie

Firm świadczących usługi kurierskie na rynku jest bardzo wiele, a każda z nich ma różne atuty. Jedna marka szczyci się możliwością dostarczenia paczki pod drzwi adresata już w kilkanaście godzin po jej nadaniu, inna zachęca klientów możliwością odbioru paczki w jednym z tysięcy dostępnych punktów obsługi klienta. Często dostępne są opcje dodatkowe, które mogą zwiększyć Twoje zadowolenie z usług. Na jakie propozycje zwrócić uwagę?

Dostosuj przesyłki do swoich potrzeb

Standardowa usługa kurierska to transport od drzwi do drzwi. Dla przewoźników DPD, DHL, Inpost, Geis, GLS i Pocztex24 jest realizowana w takim trybie bez dodatkowych dopłat. W przypadku kuriera UPS w firmie Epaka obowiązuje dopłata za odbiór z adresu. Również przy Paczce48 konieczne jest nadanie paczki w punkcie. Firmy kurierskie wprowadzają co pewien czas nowe, ciekawe usługi dodatkowe. Z większości z nich klienci nie zdają sobie sprawy, gdyż nie są to opcje szeroko reklamowane.

Jednak w serwisie internetowym https://www.epaka.pl/ możesz otrzymać wszelkie informacje wpływające na jakość obsługi w jednym, bardzo intuicyjnie zaprojektowanym miejscu. Epaka to bezpieczna platforma, która skupia usługi większości firm kurierskich i pozwala na nadanie przesyłki i wybranie opcji dodatkowych w jednym miejscu. Dzięki temu, że możliwości te są widoczne tuż pod wybranym przewoźnikiem, możemy obserwować ich wpływ na cenę oraz dostępność u danej firmy. Warto z tej opcji skorzystać, gdyż wiele z nich może dosłownie zmienić pojęcie o kurierach. Jakie warto wybrać?

Opcje dodatkowe warte uwagi

Zacznijmy od praktycznych usług dodatkowych, które ułatwią zamawianie kuriera oraz samą realizację umowy na transport paczki. Większość z nas posiada co prawda w swoim domu drukarkę, jednak gdy ta odmawia posłuszeństwa, to warto zaznaczyć opcję ręcznego sporządzenia etykiety przez kuriera na miejscu. Dzięki tej usłudze, zamówiony pracownik firmy kurierskiej sam wypisze etykietę i nie będzie od Ciebie wymagał niczego ponad dobrze zabezpieczoną przesyłkę i podania adresu doręczenia paczki. Cenne paczki z kolei warto dostarczać jedynie do rąk własnych. Domyślnie każda firma kurierska dostarcza paczki pod wskazany adres, zatem może ją odebrać każdy domownik. Opcja dostawy do rąk własnych umożliwia odbiór jedynie dedykowanemu adresatowi.

Z opcji doręczenia przesyłki w konkretnym przedziale czasowym skorzystają z pewnością osoby, które muszą koniecznie wyjść z domu o danej godzinie. Co więcej, wiele firm kurierskich dysponuje także opcją dodatkową, polegającą na bardzo priorytetowym potraktowaniu przesyłki. Mimo iż sama usługa transportu kurierskiego jest bardzo szybka, to wiele firm oferuje także możliwosć jej dodatkowego, często wręcz bardzo znacznego, przyspieszenia. Wiele z nich bowiem dysponuje możliwością dostarczenia przesyłki już do godziny 9:00 rano w następnym dniu roboczym. Innymi słowy, paczka nadana o 14:00 w środę może znaleźć się w rękach odbiorcy już o 9:00 rano w czwartek, czyli następnego dnia. Warto z tej opcji skorzystać wtedy, kiedy chcemy szybko dostarczyć pakunek do osoby, dla której dana rzecz jest niezbędna. Dzięki firmie epaka.pl korzystanie z opcji dodatkowych nigdy nie było takie łatwe!

SPONSOROWANE