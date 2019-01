Ślub w planach? Poznaj trendy w branży na rok 2019

Naturalność i prostota

Ślubne trendy często się zmieniają, a to, co jest modne dzisiaj, za kilka lat może wydawać się anachroniczne. Szczególnie widać to w modzie – obecnie Panny Młode rzadko kiedy wybierają bogato zdobione suknie na planie koła, które modne były jeszcze kilka sezonów temu. W 2019 roku królować będą kreacje o prostym kroju, z dekoltem w kształcie łódki. To oczywiste nawiązanie do ślubnej kreacji księżnej Sussex – Meghan. Minimalistyczne modele bez zbędnych ozdób podkreślą naturalne piękno panny młodej i nie zdominują delikatnej urody. Bardziej odważne osoby będą mogły postawić na suknię z dekoltem w formie golfu lub wybrać ślubny kombinezon.





Nowe trendy w fotografii ślubnej

Sesja ślubna stanowi doskonałą pamiątkę i okazję do wspomnień, dlatego warto zadbać o to, żeby była wyjątkowa. W 2019 roku wedding plannerzy zapowiadają pełny rozkwit powietrznej fotografii ślubnej, czyli zdjęć wykonywanych za pomocą dronów. Dzięki nietypowej perspektywie powstające fotografie są prawdziwymi dziełami sztuki. Ceny usług idą w ostatnich latach nieco w górę, ale i podnosi się ich jakość. Lista fotografów w okolicy Wrocławia ze zdjęciami z już zrealizowanych sesji pokazuje, że dziś profesjonaliści potrafią świetnie łączyć warsztat z fantazją, co czyni fotografie naprawdę wyjątkowymi.





Pióra – najmodniejsze dekoracje w 2019 roku

Nowy sezon ślubny stoi pod znakiem piór, które będą obecne nie tylko w dekoracjach sali weselnej, zaproszeniach i na sukniach ślubnych, ale również w bukietach czy biżuterii. Pióra stanowią nawiązanie do modnego już od kilku sezonów stylu boho, ale doskonale sprawdzą się również przy bardziej eleganckich stylizacjach. Uzupełnieniem ślubnych ozdób będą również perły oraz dużo brokatu – zgodnie z zapowiedziami wedding plannerów, w 2019 roku wszystko ma błyszczeć.



Wesela w trybie offline

Masz dość wszechobecnych smartfonów? Irytują Cię goście, którzy zamiast bawić się na parkiecie, zmieniając statusy na portalach społecznościowych? W tym roku modniejsze staną się uroczystości w trybie offline, czyli bez telefonów komórkowych. Osoba, która wyłamie się z tej zasady, będzie musiała opowiedzieć dowcip lub zaśpiewać piosenkę.





Oryginalne prezenty ślubne

Listy prezentów umieszczane na prywatnych grupach na portalach społecznościowych to powszechna praktyka, która nie zaskakuje już nikogo. W 2019 roku będziemy stawiać na bardziej oryginalne pomysły na ślubne upominki. Filmik przygotowany specjalnie dla pary młodej, występ artysty, czy zaśpiewanie przez gości dedykowanej piosenki – to tylko niektóre przykłady niestandardowych podarunków dla nowożeńców. W sieci znajdziesz też liczne pomysły na życzenia ślubne , humorystyczne i nie tylko.

MATERIAŁ PARTNERA