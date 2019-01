Rowery Kellys – dla każdego coś odpowiedniego

Po wejściu na stronę internetową znanego słowackiego producenta rowerów największe wrażenie robi niezwykle szeroka oferta. Każdy z nas słyszał o rowerach górskich czy szosowych, ale że jest ich aż tyle rodzajów, z pewnością mało kto wie. Tak specjalistyczna oferta producenta zdaje się wskazywać na jego autentyczną rowerową pasję i świetne rozeznanie w tej dziedzinie.

Słowacki producent pojawił się na polskim rynku w 1998 roku, ale produkcją rowerów zajmuje się od ponad dwudziestu lat. Wszystko zaczęło się, jak na amerykańskim filmie – dwóch braci, Peter i Branko Divinec, każdą wolną chwilę spędzało na rowerach, „szalejąc” po słowackich górach. Napawali się poczuciem wolności i szczęścia. Na życie zarabiali prowadząc małą wypożyczalnię rowerów w wynajętym garażu. Jazda na rowerach dawała im tyle szczęścia, że postanowili podzielić się tym ze światem – już prowadząc wypożyczalnię wiedzieli, że chcą zająć się na poważnie projektowaniem i produkcją rowerów. Determinacji i samodyscypliny starczyło im na tyle, że po dwóch latach od rozpoczęcia działalności sprzedawali ok. 30 tysięcy rowerów. Biznesowi od początku towarzyszyło poczucie misji – rower nie jest tylko sumą mechanicznych elementów, to niezwykłe narzędzie, które potrafi dać człowiekowi wiele szczęścia i wolności.

Bracia Divinec zaczęli od rowerów górskich. Dziś sprzedają kilkanaście rodzajów tych jednośladów, każdy do specyficznego typu jazdy. Mamy więc rowery typu downhill – NOID 90 i 70, czyli do ekstremalnej odmiany kolarstwa górskiego, polegającej na zjeździe rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach, pośród korzeni, kamieni, urozmaiconym uskokami (dropami) różnej wysokości. Mamy rower do enduro – SWAG 50, 30 i 10 – dla miłośników jazdy po najtrudniejszych górskich trasach, lubiących pokonywać przeszkody w postaci sporych głazów czy jazdy po specjalnie przygotowanych drewnianych konstrukcjach. Tu podstawą są dobre amortyzatory i niezawodne hamulce tarczowe. I mamy też całą rodzinę rowerów MTB XC: HACKER, GATE, SPIDER I MADMAN. Przeznaczone są do odmiany kolarstwa górskiego, tzw. cross-country. Zawody rozgrywane są w pętlach od 2 do 5 km, które kolarze pokonują wielokrotnie w trakcie jednego wyścigu, czyli mniej więcej w czasie dwóch godzin. Konkurencja jest bardzo trudna – i kondycyjnie, i technicznie – w czasie wyścigu zawodnicy mogą nawet korzystać z części zamiennych i narzędzi! Łatwo się domyślić, że rower, który wytrzyma takie zawody, musi być mocny. I właśnie najnowszego HACKERA producent szczególnie zachwala. Tegoroczna edycja tego modelu to ponoć prawdziwa rewolucja, zwłaszcza ze względu na nową, lekką, carbonową ramę o wyścigowej geometrii i wydajności. Rower został wyposażony w komponenty najwyższej klasy, jest w niezwykły ponoć sposób zwrotny i efektywny, a dzięki zastosowaniu nowych amortyzatorów także na swój sposób komfortowy. Cała konstrukcja opiera się na idei połączenia właściwości materiału z określonym kształtem w celu stworzenia mocnej, jednolitej struktury.

Kellys ma w swojej ofercie również rowery damskie, w tym rowery MTB XC – Desire i VANITY, dostosowane do potrzeb zawodniczek. W ofercie producenta znajdziemy również rowery do dirtu – model WHIP. To jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin kolarstwa górskiego – zawodnicy jeżdżą po przygotowanej trasie, wykonując skoki i skomplikowane ewolucje.

Jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, to oprócz klasycznych rowerów wyścigowych, do jazdy po asfalcie, takich jak modele URC i ARC, Kellys produkuje jednoślady do nowej dyscypliny, zwanej grawel, czyli do kolarstwa uprawianego na drogach szutrowych czy żwirowych – model SOOT.

