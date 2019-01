Skandal przy powołaniu Komisji Rewizyjnej. [FILM]

A co na to przewodnicząca komisji?

Początkowo próbowała tłumaczyć, że radna Bujak – Ziółkowska też zagłosowała przeciwko jej osobie, ale gdy wyjaśniliśmy, że to nieprawda, bo przy głosowaniu nad jej kandydaturą wszyscy radni zagłosowali „za”, a dopiero po tym, jak odrzucono dwóch radnych, to na znak protestu radna Bujak – Ziółkowska, nie poprała jej jako przewodniczącej komisji.

– Aha, no zgadza się – przypomniała sobie wyraźnie zakłopotana radna Ciepluch i dodała: – ja nie wiem, kto się deklarował do jakiej komisji.

– Ale przecież teraz głosowaliście Państwo imiennie nad członkami Komisji Rewizyjnej? – przypomnieliśmy radnej i zapytaliśmy czy powodem było o, że radni są zbyt dociekliwi?

– I tak będą dociekliwi. Myślę, że jako radni mają prawo kontrolować dokumenty i zadawać pytania – próbowała tłumaczyć radna.

– To dlaczego nie pozwoliliście im Państwo pracować w Komisji Rewizyjnej. Oni waszych kandydatów poparli, a wy zagłosowaliście przeciwko, to trochę nieładne, dlaczego tak postąpiliście? – pytaliśmy dalej.

– No nie wiem – odpowiedziała wyraźnie zakłopotana radna i wzruszyła ramionami.

– Państwa ugrupowanie ma aż 4 radnych w komisji, a pozostałe ugrupowania po jednym. Macie przewagę 4 do 2. Państwo będziecie kontrolować burmistrza? Czy to jest w ogóle realne? – zapytaliśmy.

– To się okaże – odpowiedziała radna i podziękowała za rozmowę.

O to co się stało podczas głosowania zapytaliśmy także Janusza Szydłowskiego.

– To jest ograniczanie pracy radego i jego praw. Każdemu radnemu przecież przysługuje prawo pracy w komisji. To co się stało na sesji, to wielkie nieporozumienie, ale przecież wszyscy widzieli, że to było ustawione. To decyzja burmistrza, nikogo innego. Jego radni mieli tak zagłosować, i tak zagłosowali. Ale myślę, że wyborcy to ocenią odpowiednio – podsumował radny Szydłowski.

– Czy radni się czegoś obawiają? Może trudnych pytań, może kontroli? – pytaliśmy.

– Myślę, że po dyskusji na sesjach, stają się osobami niewygodnymi i w taki sposób ogranicza im się pewne prawo do normalnej pracy w komisji – odpowiedział i dodał: – Myślę, że komisja powinna się zająć kontrolą tych inwestycji, o których rozmawialiśmy np. na sesji. Czy tak będzie? Ale zakładam, że kontrolowane będą tylko te inwestycje, gdzie nie ma żadnych nieprawidłowości.