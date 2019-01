Bal Smoka już w najbliższą sobotę

Wielkie gwiazdy, tajemnica, wyjątkowa atmosfera, zabawa do białego rana, emocje, a także pomaganie innymi – to wszystko towarzyszy kolejnej edycji Żmigrodzkich Smoków Sukcesu. W tym roku imprezę poprowadzi tancerz znany z „Tańca z Gwiazdami” – Jan Kliment.

Smoki Sukcesu to wyróżnienia, które w tym roku zostaną przyznane już 11 raz. W tym roku nastąpiły zmiany w regulaminie przyznawania Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu. Za rok 2018 nagrody zostaną przyznane w 3 głównych kategoriach:

– biznes i rolnictwo,

– sport, turystyka, kultura i oświata,

– działalność społeczna.

Smoki Sukcesu, to nie tylko wyróżnienia i przyznanie tytułu i statuetek dla mieszkańców, którzy swoją działalnością wspierają lokalną społeczność, mają sukcesy czy też zapisują się na kartach historii, ale wielka gala, która odbywa się w sali widowiskowej ośrodka kultury. Zorganizowana z wielką pompą, z mnóstwem atrakcji, niezapomnianymi emocjami zawsze przyciąga wielu chętnych do zabawy.

Na jakie atrakcje mogą liczyć szczęśliwcy, którym udało się kupić bilet? O to zapytaliśmy Małgorzatę Kosińską, współorganizatorkę przedsięwzięcia, szefową referatu promocji.

– Bal organizujemy już po raz jedenasty i muszę przyznać, że to nie takie proste, żeby co roku wymyślić coś nowego i zaskoczyć naszych gości. W tym roku będzie z nami Jan Kliment, który wspólnie ze swoją małżonką Lenką zadba o cudowną oprawę artystyczną.

– Wszyscy wiemy, że tego wieczoru, obok nagród Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu, najważniejszy jest charytatywny wymiar całej imprezy i bohaterki balu smoka: Julcia i Patrycja.

– Dobra zabawa to podstawa każdej imprezy, więc mamy wspaniałą orkiestrę, która zadba, aby wszyscy goście wrócili zmęczeni po całonocnych tańcach oraz fotobudkę, aby każdy mógł mieć pamiątkę w postaci zdjęcia. – mówi Małgorzata Kosińska.

Wyjątkowy Smok – Best of The Best

W tym roku wszyscy (a nie jedynie kapituła) mogą zdecydować, kto otrzyma wyjątkowego Smoka – Best of The Best. Jak wyjaśniają organizatorzy plebiscytu, nominowani do nagrody zostali laureaci wszystkich kategorii ostatnich dziesięciu lat. Zwycięzca zostanie wyłoniony poprzez głosowanie SMS.

Głosowanie trwa jeszcze do jutra, do 24 stycznia 2019 do godz. 14:00. Statuetka dla zwycięzcy wręczona zostanie podczas tegorocznej edycji Balu Smoka, który odbędzie się 26 stycznia 2019. Więcej na 14 stronie.

Całkowity dochód z głosowania zostanie przekazany na rehabilitację i leczenie podopiecznych Balu Smoka – Julki i Patrycji.

Pomoc dla wspaniałych dziewczyn

Przypomnijmy, że co roku Bal Smoka ma również wymiar charytatywny – podczas imprezy, a także przed nią, prowadzona jest zbiórka pieniędzy. W tym roku zdecydowano, że zbiórka zostanie przeprowadzona na rzecz walecznych dziewczyn, które zmagają się z poważnymi chorobami: dla Julii i Patrycji.

Pierwsza z nich to Julia Górnacka

Dziewczynka, która już od momentu przyjścia na świat musiała toczyć walkę o życie. Jak podają organizatorzy „Smoków”, „Gdy Julce udało się wyrwać z objęć śmierci, przyszła pora zmierzyć się z kolejnymi komplikacjami. Niewydolność oddechowa, hiperbilirubinemia, hiperkineza mięśnia serca z przerostem przegrody międzykomorowej, hipotonia – wszystko to dołączyło do bagażu nowonarodzonej Julki. Na sam jego szczyt padła diagnoza – dziecięce porażenie mózgowe, a dokładniej diplegia spastyczna, czyli uszkodzenie kory mózgowej, występujące w tym przypadku z nasileniem w obrębie kończyn dolnych. Aktualnie Julka to 5-letnia uśmiechnięta dziewczynka, która niestety nie spędza czasu na zabawach z rówieśnikami. Porusza się za pomocą balkonika. W lipcu 2017 r. nastąpił kryzys. Julka musiała przejść operację wydłużenia ścięgien Achillesa z powodu nasilającej się spastyki. Nie poddała się, zwyciężyła, jednak jej ciągła walka o lepsze jutro trwa dalej”.

Patrycja Horoszkiewicz ma 14 lat, uczy się w klasie 8 d Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie. Od urodzenia cierpi na rzadką chorobę genetyczną, która wymaga od niej brania leków do końca życia oraz ciągłej rehabilitacji. Kiedy zaczęła stawiać pierwsze kroki, to nie mogła utrzymać się na nóżkach. Nogi były nienaturalnie wykrzywione i rodzice zaczęli szukać pomocy u specjalistów. Okazało się, że to krzywica hipofosfatemiczna, inaczej nazywana uszkodzeniem nerek, której objawem jest m.in. szprotawość kończyn dolnych. Dziewczynka trafiła do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie w końcu trafnie dobrano leki. Mimo bardzo ciężkiej choroby i bólu jaki musi znosić codziennie, nigdy się nie skarży, chętnie rozmawia i zwierza się ze swoich wątpliwości, troszczy się także o innych, jest bardzo empatyczna i troskliwa. Mimo choroby dziewczyna angażuje się w wiele akcji, chętnie pomaga innym.

Pomóc można także przekazując przedmiot lub bon na usługę, który zostanie sprzedany podczas styczniowego balu lub dokonując wpłaty na specjalnie utworzone subkonto:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, nr: 73 9598 0007 0019 5953 2000 0006 z dopiskiem „Charytatywny Bal Smoka”. Zbiórka trwa do 14 lutego 2019 roku.

Zbiórki otrzymały numery: „Żmigrodzka Pomoc dla Julki” – 2018/4816/KS, „Żmigrodzka Pomoc dla Patrycji – 2018/5048/KS. Więcej informacji można uzyskać: promocja@zmigrod.com.pl, tel. 71 385 30 50 wew. 26.