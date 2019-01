Mimo, że w poniedziałek

niemal wszystkie drogi naszego powiatu pokrył lód,

nie wzywano strażaków do kolizji

Jak mówią, wszystko przez to, że kierowcy jeździli bardzo powoli i ostrożnie. Strażacy zaznaczają, że również dla nich gołoledź to ogromny problem. – Gdybyśmy dostali wezwanie do wypadku czy pożaru, to myślę, że mielibyśmy problemy z dojazdem. Drogi były zakorkowane, a nawierzchnia śliska. Nasze samochody bojowe to ciężkie auta, ciężarówki, którymi trudno się jeździ w złych warunkach – powiedział Dariusz Zajączkowski, rzecznik trzebnickich strażaków.

Miejmy nadzieję, że drogowcy uporają się z utrzymaniem dróg w należytym stanie, a strażacy nie będą mieli wielu wezwań.