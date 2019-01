Zagłosuj i Wybierz! Nagroda Publiczności Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu

Drodzy Czytelnicy rusza wielki plebiscyt „Best of the best”, organizowany przez NOWą gazetę trzebnicką oraz Urząd Miejski w Żmigrodzie, dzięki któremu przyznana ma zostać Nagroda Publiczności Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu.

Dzięki głosowaniu SMS wybrany zostanie zwycięzca, który według publiczności zasługuje na specjalne wyróżnienie. Przedstawiamy listę wszystkich laureatów wyróżnionych do tej pory nagrodą Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu. To właśnie spośród nich wybrany zostanie ten najlepszy czyli „Best of the best”. Nagrodę publiczności otrzyma laureat, który zdobędzie największą liczbę SMS.

Głosowanie potrwa od 08 stycznia 2019 od godz. 18:00 do 24 stycznia 2019 do godz. 14:00. Statuetka dla zwycięzcy wręczona zostanie podczas tegorocznej edycji Balu Smoka Sukcesu, który odbędzie się 26 stycznia 2019.

Udział w konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści: best.x pod numer 7248, gdzie X oznacza numer porządkowy laureata (w miejsce X należy wpisać numer wybranego przez siebie laureata np. best.99). Koszt SMS to 2,46 zł brutto.

Całkowity dochód z głosowania SMS przekazany zostanie na zbiórkę charytatywną NAGRODA BEST OF THE BEST! 1. ANLAS Beata i Andrzej Golińscy – best.1 ( BIZNES, 2008) 2. Robert Kolebuk – best.2 (SPORT, TURYSTYKA, KULTURA OŚWIATA, 2008) 3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej – best .3 ( DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2008) 4. LECH-MET Sylwester Lech – best.4 (BIZNES, 2009) 5. Stanisław Chorążyczewski – best.5 (SPORT I TURYSTYKA, 2009) 6. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku – best.6 (KULTURA I OŚWIATA, 2009) 7. Stowarzyszenie Św. Wincentego a`Paulo w Żmigrodzie – best.7 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2009) 8. Henryk Fita – best.8 (ROLNICTWO, 2009) 9. Zdzisław Średniawski – best.9 (NAGRODA SPECJALNA, 2009) 10. Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie – best.10 (BIZNES, 2010) 11. Jan Fedyna – best.11 (SPORT I TURYSTYKA, 2010) 12. Grażyna Łysikowska – best.12 (KULTURA I OŚWIATA, 2010) 13. Szkolne Koło Wolontariatu przy Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II – best.13 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2010) 14. Mariusz Turowski – best.14 (ROLNICTWO, 2010) 15. Tadeusz Marek – best.15 (NAGRODA SPECJALNA, 2010) 16. Markus Jerzy Sajewicz – best.16 (BIZNES, 2011) 17. MKS „Piast” Żmigród – best.17 (SPORT I TURYSTYKA, 2011) 18. Krzysztof Szubert – best.18 (KULTURA I OŚWIATA, 2011) 19. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Powiatu Trzebnickiego – best.19 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2011) 20. Maria i Czesław Rybka – best.20 (ROLNICTWO, 2011) 21. Bogdan Syk – best.21 (NAGRODA SPECJALNA, 2011) 22. Gospodarstwo Rybackie Jan Krzysztof Raftowicz – best.22 (BIZNES, 2012) 23. Klub Seniora „Humorek” – best.23 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2012) 24. Ludwik Łyczakowski – best.24 (SPORT I TURYSTYKA, 2012) 25. Dragons Żmigród – best.25 (SPORT I TURYSTYKA, 2012) 26. Paweł Becela – best.26 (KULTURA I OŚWIATA, 2012) 27. Roelof Timmermans – best.27 (ROLNICTWO, 2012) 28. Dagmara Ziober – best.28 (NAGRODA SPECJALNA, 2012) 29. Wajer s.c. Zbigniew Wajer – best.29 (BIZNES, 2013) 30. Żmigrodzka Ochotnicza Straż Pożarna – best.30 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2013) 31. Mariusz Stach – best.31 (KULTURA I OŚWIATA, 2013) 32. Teresa Augustyniak – best.32 (ROLNICTWO, 2013) 33. Dawid Tomaszewski – best.33 (SPORT I TURYSTYKA, 2013) 34. Danuta Demuth – best.34 (NAGRODA SPECJALNA, 2013) 35. Ogrody Zimowe Henryk Załanowski – best.35 (BIZNES, 2014) 36. Aleksander Wroński – best.36 (SPORT I TURYSTYKA, 2014) 37. Damian i Grzegorz Rychliccy – best.37 (ROLNICTWO, 2014) 38. Janina Gall – best.38 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2014) 39. Teatr Miejski 48 – best.39 (KULTURA I OŚWIATA, 2014) 40. Izabela i Robert Grabkowscy – best.40 (NAGRODA SPECJALNA, 2014) 41. Energomontaż Zachód Sp. z o.o. – best.41 (BIZNES, 2015) 42. Nadleśnictwo Żmigród – best.42 (SPORT I TURYSTYKA, 2015) 43. Izabela Możdżeń –best.43 (KULTURA I OŚWIATA, 2015) 44. Fundacja dla Kobiet „Dobra Dusza” best.44 (DZIAŁALNOŚC SPOŁECZNA, 2015) 45. Bogusław Brusiło – best.45 (ROLNICTWO, 2015) 46. Mieczysław Bednarski – best.46 (NAGRODA SPECJALNA, 2015) 47. BODEX Bogdan Kowalczyk – best.47 (BIZNES, 2016) 48. ULKS „Orla” Korzeńsko – best.48 (SPORT I TURYSTYKA, 2016) 49. Zespół Ludowy „Dyszel” – best.49 (KULTURA I OŚWIATA, 2016) 50. Dariusz Gierus – best.50 (DZIAŁANOŚĆ SPOŁECZNA, 2016) 51. Michał Sznajder – best.51 (ROLNICTWO, 2016) 52. Jan Cyraniak – best.52 (NAGRODA SPECJALNA, 2016) 53. PASZKIEWICZ Andrzej Paszkiewicz – best.53 (BIZNES, 2017) 54. KLUB BIEGACZA „SUKCES” – best.54 (SPORT I TURYSTYKA, 2017) 55. Chór Magnificat – best.55 (KULTURA I OŚWIATA, 2017) 56. Adam Nowak – best.56 (DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, 2017) 57. Piotr Różański – best.57 (ROLNICTWO, 2017) 58. Ignacy Olczyk – best.58 (NAGRODA SPECJALNA, 2017)

* Regulamin głosowania SMS dostępny jest na portalu www.nowagazeta.pl oraz w siedzibie redakcji NOWej gazety trzebnickiej.