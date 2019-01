Rada ustaliła pensję burmistrza Trzebnicy

Głosami radnych burmistrza, przygotowana przez burmistrza propozycja pensji została zaakceptowana. Opozycja była przeciw lub wstrzymała się od głosu.

Rada Miejska w Trzebnicy do dzisiaj nie powołała dwóch najważniejszych i obowiązkowych komisji rady, ale już przegłosowała uchwałę o zarobkach burmistrza. Projekt zaprezentowany został na sesji 18 grudnia.

Radny Mirosław Marzec zaproponował, by dodatek specjalny do pensji zmniejszyć z proponowanych 40% do np. 20%, bo teraz rozpoczyna się nowa kadencja i owszem burmistrza można dodatkowo nagrodzić, ale dopiero wtedy, gdy radni ocenią jego aktualną działalność.