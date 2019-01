Mistrzowski Puchar Siatkarzy w rękach obornickich dzieci

To prawdziwe sportowe, wielkie siatkarskie święto – do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. przywieziono puchar, który Reprezentacja Polski zdobyła na ostatnich Mistrzostwach Świata. Każdy mógł go dotknąć, zrobić sobie z nim zdjęcie. To 9-kilogramowe dzieło sztuki robi ogromne wrażenie.

Inicjatorem przyjazdu trofeum do Obornik Śl. jest Zbigniew Gałuszka. – Udało się nam i puchar, który Polacy zdobyli na Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej, przyjechał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śl. Już 4 lata temu również był w naszym mieście. Wszystkie federacje, które się starają mogą go zobaczyć – mówi Zbigniew Gałuszka. Jak dodaje, trofeum jest majestatyczne.