Praktyczne prezenty – masażer do stóp

Zmęczenie po całym dniu pracy i innych zajęć często daje się odczuć… w stopach. Dobry masaż to coś, o czym marzy wielu z nas, wracając do domu. Niestety, nie zawsze można liczyć na pomocne dłonie. Masażer do stóp jest świetnym, praktycznym prezentem pod choinkę dla przyjaciela, ukochanej czy dziadka. To uniwersalny wybór, który przysłuży się zdrowiu i samopoczuciu. Dlaczego warto zdecydować się na masażer do stóp i jak wybrać ten najlepszy? Oto garść praktycznych, przedgwiazdkowych porad w nadchodzącym sezonie na prezenty.

Zalety regularnego używania masażera

Na podeszwie ludzkiej stopy znajduje się mnóstwo nerwów – to ponad 70 tysięcy! Stały ucisk, powodowany przed długotrwałe stanie czy chodzenie nie służy zdrowiu ani dobremu samopoczuciu. Masaż stóp, wykonywany poprawnie i regularnie, ma bardzo wiele zalet, między innymi:

niweluje napięcie mięśni,

usuwa ból i poczucie nieprzyjemnego spięcia,

poprawia kondycję skóry stóp,

wspomaga usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii,

dodaje energii i witalności,

jest źródłem przyjemności i relaksu.

Zalety są więc niewątpliwe – pozostaje brać się do dzieła. Co wybrać, gdy na podorędziu brakuje stałego, osobistego masażysty stóp?

Rodzaje masażerów do stóp

Odmian masażerów jest w tej chwili mnóstwo. Niektóre z nich to bardzo proste, nieskomplikowane urządzenia, inne wykorzystują już nieco więcej technologii. Oto najpopularniejsze z nich.

Masażery drewniane

Tradycyjne, znane wszystkim doskonale rollery. Są zbudowane bardzo prosto – z rolek z wypustkami, umieszczonych na drewnianym wałku. Stopy masuje się poprzez przesuwanie nimi rolek. To przyjemne uczucie, a masaż jest dość skuteczny, jednak aby go wykonać, trzeba włożyć nieco wysiłku. Tradycyjne, drewniane masażery mają bardzo korzystne, niskie ceny.

Masażery wodne

Elektryczne, wykorzystujące hydromasaż. Najczęściej same podtrzymują temperaturę wody, nie trzeba się więc bać, że ostygnie i wyziębi stopy. Najczęściej wykonywanym przez nie typem masażu jest masaż bąbelkowy. Nie poleca się go osobom szczególnie wrażliwym na uczucie łaskotania na podeszwach stóp.

Inne masażery elektryczne

Elektrycznym opcji jest naprawdę wiele – wykorzystują wibracje, posiadają wymienne rolki z różnymi kształtami i wielkościami wypustek, pozwalają dowolnie zmieniać tryby. Nieco droższe, ale bardzo skuteczne i optymalne są urządzenia, za pomocą których oprócz stóp można masować także łydki czy inne partie nóg. Dobre urządzenie tego typu to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak z wielu przyczyn warto go rozważyć.

Masażery z funkcją ogrzewania stóp

Droższe modele wykorzystują światło podczerwone. Stopy są tu masowane nie mechanicznie, a za pomocą wiązek światła, wnikających głęboko w skórę. Udowodniono działanie relaksujące, przeciwzapalne i przeciwbólowe takiej techniki. Masażery na podczerwień świetnie sprawdzają się u osób, które nie lubią mechanicznego masażu ze względu na łaskotki. Inną opcję stanowią buty ogrzewająco – masujące, które sprawdzają się szczególnie u osób cierpiących na reumatoidalne dolegliwości.

